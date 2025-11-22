Який рівень зарплати є найбільш прийнятним для українців — результати опитування Сьогодні 13:28 — Особисті фінанси

Який рівень зарплати є найбільш прийнятним для українців — результати опитування

Найбільш прийнятним для більшості опитаних українців (31%) є рівень заробітної плати у межах 20 до 30 тисяч гривень. Ще 30% хотіли б заробляти 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортною є зарплата від 50 000 грн. Помірні доходи 10 000−20 000 грн підходять 17% респондентів, а до 10 000 грн готові отримувати лише 4%.

Про це свідчать результати опитування OLX Робота

У яких сферах хочуть працювати українці

Найбільше охочих працювати у сфері торгівлі та продажів, про що заявили 37% учасників опитування.

На другому місці фриланс у будь-якій сфері, який обрали 21%.

Значний інтерес є також до транспорту та логістики (16%), а також виробництва та інженерії (13%).

Найменше голосів отримали юриспруденція та консалтинг, по 2%.

Де шукають роботу

Найчастіше українці продовжують шукати роботу на онлайн-платформах. 62% респондентів зазначили, що користуються за потреби саме сервісами з вакансіями.

Другий популярний варіант — особисті зв’язки. 40% шукачів покладаються на знайомих або рекомендації. Ще 22% використовують соціальні мережі при пошуку роботи.

Портрет шукача роботи в Україні

За результатами опитування, найбільше шукачів — у віці від 35 до 44 років (35%). Друга за чисельністю група — 45−54 роки (21%). На третьому місці українці 25−34 років (19%). Лише 7% пошукачів — молодь віком 18−24 роки, і всього 4% серед тих, хто шукає роботу, у віці до 18 років.

Гендерний баланс майже рівний: 51% пошукачів — чоловіки, 47% - жінки. Ще 2% респондентів не захотіли вказувати свою стать.

Найбільше українців, що знаходяться у пошуку роботи в областях, де знаходяться великі міста, що є економічними центрами. Найбільша кількість українців шукають роботу у Дніпропетровській області (14%), далі Київська область (11%) та місто Київ (майже 10%). Високий рівень активності також в Одеській області (7%).

Чи змінюють українці професію

За останні 3 роки 54% опитаних залишилися працювати у своїй сфері. Водночас 28% повністю змінили професію, а 19% частково перейшли в інший напрям.

Серед причин зміни роботи 26% назвали низьку зарплату, 12% звільнилися через скорочення або ліквідацію компанії. Для 10% причиною став переїзд, для 9% - відсутність попереднього працевлаштування, 7% залишили роботу через невідповідні умови.

Постійно працевлаштовані 39% учасників опитування. Активно шукають роботу 19%. Тимчасово працюють 8%, пенсіонерами, які працюють або шукають роботу, є 7%. На фрилансі працюють 5%, студентами є 4%.

