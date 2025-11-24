Згортання «Нацкешбеку»: коли припинять нараховувати гроші Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

З травня наступного року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». А при відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше — з 1 січня наступного року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1510, пише УНІАН.

Згідно з текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо бюджетних коштів не вистачить

Нарахування кешбеку отримувачам припиняється з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.

Нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Як ми писали , Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек. Частина нових категорій стала доступною одразу. Кошти вже можна спрямовувати на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.

Нагадаємо, у програмі Національний кешбек беруть участь понад 7,5 млн українців. Вони отримали понад 4 млрд грн виплат.

Програма «Зимова підтримка» запрацювала 15 листопада. У рамках програми українці можуть отримати 1000 грн від держави.

