Згортання «Нацкешбеку»: коли припинять нараховувати гроші

Особисті фінанси
З травня наступного року українцям можуть припинити нараховувати гроші за програмою «Національний кешбек». А при відсутності бюджетних коштів виплати припиняться раніше — з 1 січня наступного року.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1510, пише УНІАН.
Згідно з текстом документу, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо бюджетних коштів не вистачить

Нарахування кешбеку отримувачам припиняється з 1 січня 2026 року, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється.
Нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.
Як ми писали, Кабінет Міністрів змінив перелік товарів і послуг, на які можна спрямовувати кошти, отримані за програмою Національний кешбек. Частина нових категорій стала доступною одразу. Кошти вже можна спрямовувати на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.
Нагадаємо, у програмі Національний кешбек беруть участь понад 7,5 млн українців. Вони отримали понад 4 млрд грн виплат.
Програма «Зимова підтримка» запрацювала 15 листопада. У рамках програми українці можуть отримати 1000 грн від держави.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
