Що таке реквізити банківської картки чи рахунку, і як їх захистити

Багато людей стають жертвами фінансових шахраїв саме тому, що без вагань довіряють їм свої банківські реквізити. Достатньо поділитися кількома ключовими даними — і зловмисники можуть отримати доступ до ваших грошей.



Із посиланням на Фінкульт пояснюємо, яку банківську інформацію нікому не можна передавати та як себе захистити.

Що таке реквізити

Реквізити банківської картки чи рахунку — це важлива фінансова інформація. Якщо їх передати стороннім, можна втратити контроль над карткою і, як наслідок, кошти.

До реквізитів належать:

номер картки (16 цифр);

термін дії та ім’я власника;

CVV (3 цифри), що підтверджує оплату в інтернеті;

IBAN/номер рахунку — потрібен для переказів;

SMS/Push-коди, які банк надсилає для підтвердження операцій.

Головні правила безпеки

Нікому не надсилайте CVV, термін дії або SMS/Push-коди, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку. Не переходьте за підозрілими посиланнями — шахраї часто створюють фейкові сторінки банків. Не публікуйте фото картки в мережі. Не вказуйте в оголошеннях або чатах всі реквізити та особисті дані (наприклад, номер картки + CVV + фото паспорта)

Також експерти радять запам’ятати і дотримуватись таких правил:

передавайте лише ту інформацію, яка дійсно потрібна: для отримання переказу буде достатньо номера картки або IBAN; CVV та SMS-коди залишайте в таємниці;

завжди перевіряйте, хто з вами зв’язується: якщо сумніваєтесь, що це дзвінок із банку, самі зателефонуйте на офіційний номер, який можна знайти на картці, у договорі чи на офіційному сайті;

не відкривайте посилання з невідомих джерел: навіть якщо посилання виглядає правдоподібно, краще зайти до застосунку банку вручну;

увімкніть двофакторну автентифікацію та використовуйте push-підтвердження, якщо є такий функціонал;

для покупок онлайн користуйтеся віртуальними або одноразовими картками;

встановіть добові ліміти на витрати та онлайн-перекази;

регулярно перевіряйте банківські виписки, щоб швидко помітити підозрілі операції;

у разі найменшого сумніву тимчасово блокуйте картку.

Дотримання цих правил значно знижує ризик втрати грошей і допомагає уникнути типових схем шахраїв.

