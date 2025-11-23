Скільки грошей українці принесли Польщі за 2024 рік Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Як повідомив посол України в Польщі Василь Боднар саме активність українських громадян стала одним із чинників, що дозволили Польщі увійти до двадцятки найбільших економік світу та перетнути позначку у трильйон доларів ВВП.

Співвідношення допомоги Польщі Україні та внеску українців в економіку сусідньої країни становить приблизно 1:5.

В інтерв’ю Delo.ua посол повідомив, що у 2024 році внесок українців у польський ВВП склав 2,7%.

Йдеться про ділову активність підприємців, роботу найманих працівників, а також інтеграцію польських фахівців у проєкти, які реалізовує український бізнес у Польщі. Сукупно це, за оцінками посольства, генерує близько 30 мільярдів доларів.

Українці стали вагомою частиною польського ринку праці та підприємницького сектору. Зростання кількості компаній, відкритих громадянами України, а також стабільна участь у стратегічних для Польщі галузях сприяли зміцненню економічної динаміки країни.

Він сказав, що ці цифри демонструють взаємну вигоду міждержавної співпраці та руйнують поширені стереотипи про міграційне навантаження. Навпаки, українці суттєво посилили економічний потенціал Польщі.

Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

Довідка Finance.ua:

Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.

З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

