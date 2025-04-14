Чому в Польщі почали анулювати карти поляка — Finance.ua

Чому в Польщі почали анулювати карти поляка Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Чому в Польщі почали анулювати карти поляка

Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.

За останні роки також зросла кількість абітурієнтів, які використовують цей документ для вступу до польських вишів. Водночас збільшується і кількість випадків, коли Карта була анульована або відкликана. Про це пише Іnpoland.

Читайте також Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше

Що дає карта поляка

Це документ, що надає іноземцям низку соціальних та правових переваг:

отримання довгострокової національної візи;

допомога при переїзді до Польщі, включно з фінансовою підтримкою на перші місяці проживання;

доступ до освіти та екстреної медичної допомоги;

спрощена процедура отримання постійного місця проживання;

можливість працевлаштування без окремого дозволу;

перспектива отримання польського громадянства.

Читайте також За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, з моменту впровадження закону у 2007 році Карту поляка було анульовано у 1830 випадках.

З них:

157 осіб позбавили Карти через використання підроблених документів або з міркувань безпеки, громадського порядку, захисту здоров’я населення чи порушення прав людини;

4 особи втратили документ через образливу поведінку щодо польського народу;

у 1524 випадках видано нову Карту після зміни персональних даних.

При цьому уряд Дональда Туска планує посилити міграційну політику, зокрема — у сфері видачі Карти поляка. У новій стратегії міграції йдеться про запровадження додаткових умов, серед яких — необхідність підтвердити знання польської мови.

Ці нововведення покликані зменшити кількість зловживань, пов’язаних із використанням фальшивих довідок про польське походження. Однак частина експертів і громадських організацій застерігає: надмірне ускладнення процедури може дискримінувати тих, хто щиро прагне інтегруватися в польське суспільство.

Читайте також Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше

Раніше писали, що сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі. Допомога на дітей-сиріт доступна всім одержувачам сімейної допомоги — незалежно від віку та працевлаштування. Це велика зміна, оскільки допомога буде виплачуватися кожному індивідуально, незалежно від того, чи ділиться пенсія по втраті годувальника між кількома особами.

Довідка Finance.ua:

Експерти Business Insider порівняли 16 міст Польщі за трьома ключовими економічними показниками та трьома нефінансовими аспектами. Найкращим містом для життя в Польщі є Познань.

містом для життя в Польщі є Познань. На другій сходинці опинився Жешув (минулого разу посів 5 місце). Столиця Підкарпаття випередила Гданськ, Катовіце та Лодзь.

Головне управління статистики Польщі (GUS) повідомило, що заробітна плата на підприємствах у січні зросла на 9,2% у річному вимірі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.