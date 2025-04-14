Чому в Польщі почали анулювати карти поляка — Finance.ua

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Чому в Польщі почали анулювати карти поляка

Особисті фінанси
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Чому в Польщі почали анулювати карти поляка
Чому в Польщі почали анулювати карти поляка
Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
За останні роки також зросла кількість абітурієнтів, які використовують цей документ для вступу до польських вишів. Водночас збільшується і кількість випадків, коли Карта була анульована або відкликана. Про це пише Іnpoland.
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Що дає карта поляка

Це документ, що надає іноземцям низку соціальних та правових переваг:
  • отримання довгострокової національної візи;
  • допомога при переїзді до Польщі, включно з фінансовою підтримкою на перші місяці проживання;
  • доступ до освіти та екстреної медичної допомоги;
  • спрощена процедура отримання постійного місця проживання;
  • можливість працевлаштування без окремого дозволу;
  • перспектива отримання польського громадянства.
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За даними Міністерства закордонних справ Польщі, з моменту впровадження закону у 2007 році Карту поляка було анульовано у 1830 випадках.
З них:
  • 157 осіб позбавили Карти через використання підроблених документів або з міркувань безпеки, громадського порядку, захисту здоров’я населення чи порушення прав людини;
  • 4 особи втратили документ через образливу поведінку щодо польського народу;
  • у 1524 випадках видано нову Карту після зміни персональних даних.
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При цьому уряд Дональда Туска планує посилити міграційну політику, зокрема — у сфері видачі Карти поляка. У новій стратегії міграції йдеться про запровадження додаткових умов, серед яких — необхідність підтвердити знання польської мови.
Ці нововведення покликані зменшити кількість зловживань, пов’язаних із використанням фальшивих довідок про польське походження. Однак частина експертів і громадських організацій застерігає: надмірне ускладнення процедури може дискримінувати тих, хто щиро прагне інтегруватися в польське суспільство.
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Раніше писали, що сироти з України можуть отримати допомогу в Польщі. Допомога на дітей-сиріт доступна всім одержувачам сімейної допомоги — незалежно від віку та працевлаштування. Це велика зміна, оскільки допомога буде виплачуватися кожному індивідуально, незалежно від того, чи ділиться пенсія по втраті годувальника між кількома особами.

Довідка Finance.ua:

  • Експерти Business Insider порівняли 16 міст Польщі за трьома ключовими економічними показниками та трьома нефінансовими аспектами. Найкращим містом для життя в Польщі є Познань.
  • На другій сходинці опинився Жешув (минулого разу посів 5 місце). Столиця Підкарпаття випередила Гданськ, Катовіце та Лодзь.
  • Головне управління статистики Польщі (GUS) повідомило, що заробітна плата на підприємствах у січні зросла на 9,2% у річному вимірі.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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