Вибракування машин: які автомобілі українці найчастіше здають на утилізацію

Особисті фінанси
13
Щомісяця українці звертаються за послугою зняття автомобіля з обліку через вибракування близько двох тисяч разів. Найчастіше списують легкові автомобілі. У вересні 2025 року таких звернень було 1454. Крім того, з доріг назавжди зійшли 323 вантажівки та 61 автобус.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Інфографіка: eauto.org.ua
Які авто найчастіше вибраковують

У списку переважають автомобілі ВАЗ — від 2101 і 2106 до 2107 і 2109. Це свідчить про те, що український автопарк проходить активне оновлення: старі «Жигулі», яким уже 30−40 років, завершують свій життєвий цикл.
До переліку також увійшли моделі, що формували основу українського авторинку у 2000-х роках. Зокрема, третє місце посів Daewoo Lanos, який, хоч і молодший за «класику», активно вибуває з експлуатації через зношення, особливо після роботи у таксі або комерційному секторі.
У рейтингу є й ГАЗ Газель та ГАЗ Волга, що свідчить, що старі вантажні та службові автомобілі також поступово списуються.
Інфографіка: eauto.org.ua
Середній вік вибракуваних авто

Основна причина вибракування — вік транспортних засобів. Середній вік автомобілів, що були зняті з обліку у вересні, становить 27 років для легкових, 26 для вантажних і 24 для автобусів.
Серед усіх авто, що назавжди залишили українські дороги минулого місяця, найстарішим став вантажний ГАЗ-51 1953 року випуску. Цей бортовий автомобіль прослужив понад 70 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
