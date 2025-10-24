0 800 307 555
Авербандник, вініпластник і камбузник: незвичні професії на українському ринку

Державна служба зайнятості розповіла про три рідкісні професії, назви яких мало хто чув. Всі вони містяться в Класифікаторі професій України, та їх періодично пропонують роботодавці.

Авербандник

Авербандник працює з оздобленням шовкових ширм, гербового паперу та займається друком на тканині.
До обов’язків належить виготовлення лекал та управління процесом друку. Ця професія є ключовою у текстильній промисловості, яка належить до легкої промисловості.
Для роботи потрібна освіта коледжу або професійного училища за спеціальністю «Друкар» або «Оператор поліграфічного обладнання». Рідше обов’язковою є вища освіта за програмами графічного дизайну чи дизайну текстилю.

Вініпластник

Вініпластник обслуговує обладнання для виробництва пластикової продукції, зокрема лиття під тиском, екструзію, роздув, термоформування та 3D-друк. Фахівці виготовляють моделі, проєктують пресформи та подають розігрітий пластик для формування виробів.
Продукція включає будматеріали, деталі для автомобілів, меблі, побутову техніку та медичне приладдя.
Для роботи потрібна професійно-технічна освіта, хоча на деяких виробництвах навчання відбувається безпосередньо на місці. Професія належить до хімічної промисловості та промисловості з переробки пластмас.

Камбузник

Камбузник працює на судні як член судново-палубної команди. До його обов’язків належить приготування їжі для екіпажу та виконання допоміжної роботи: прибирання, перенесення вантажів та забезпечення функціонування судна.
Для роботи зазвичай достатньо базової освіти та професійного навчання за морськими спеціальностями, а також наявності кваліфікаційних документів і сертифікатів для роботи на морі.
Нагадаємо, Finance.ua раніше писав, що з початку 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала роботу за 3,5 тисячі різних професій — із понад 9 тисяч, передбачених офіційним Класифікатором. Серед них — не лише типові водії, кухарі чи електрики, а й рідкісні фахівці, яких роботодавці шукали буквально поодинці.
За даними Держстату, у першому кварталі середня зарплата зросла на чверть — до 23,5 тис. грн. Кадровий портал Work.ua також фіксує зростання: середня зарплата у вакансіях на платформі в липні сягнула 25 тис. грн, що на 22% більше, ніж на початку року (20,5 тис. грн). У кого з фахівців найвищі зарплати — розповідаємо тут.
🔎 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems