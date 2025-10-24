Де зараз дешевшають квартири на вторинці (інфографіка) Сьогодні 15:06 — Нерухомість

Де зараз дешевшають квартири на вторинці (інфографіка)

Попри знайомі тренди — відчутний дисбаланс цін у різних регіонах та стабільність столичного ринку — осінь 2025 року принесла вторинному ринку житла кілька сюрпризів.

Як йдеться в аналітиці від ЛУН, звичні лідери поступово втрачають свої позиції в сегменті інвестиційних однокімнатних квартир, натомість на передній план виходять менш очікувані міста.

Однокімнатні квартири

Ціни на заході країни

Аналітики фіксують на вторинці справжні парадокси: у найдорожчих західних містах країни, Львові та Ужгороді, ціни на 1-кімнатні квартири несподівано просіли (за пів року).

У Львові середня ціна однокімнатної квартири на початку жовтня знизилася на 1%, до $64,5 тис., а в Ужгороді падіння виявилося ще відчутнішим — мінус 8%, до $59,2 тис.

На тлі спаду у великих західних містах зростання показали їхні «сусіди». У Тернополі вартість однокімнатних квартир за пів року зросла на 13%, до $41,3 тис., а в Чернівцях — на 8%, до $55 тис.

Експерти кажуть, що такі тенденції можуть свідчити про поступовий перерозподіл інтересу інвесторів у бік менш «розкручених», але безпечних регіонів. На цьому фоні Івано-Франківськ і Хмельницький залишаються поки що «тихими гаванями» із найнижчими середніми цінами на заході країни — $38,8 тис. і $35,9 тис. відповідно.

Міста із найдорожчою первинкою

Київ продовжує утримувати першість за рівнем цін, попри мінімальне зростання — лише 3% за пів року. Середня вартість однокімнатної квартири в Києві на початку жовтня становить $65 тис., що робить її найдорожчою в країні. Далі у рейтингу:

Львів ($64,5 тис.),

Ужгород ($59,2 тис.),

Чернівці ($55 тис.),

Рівне ($52 тис.).

Якщо говорити про найбільше зростання, то його зафіксовано в Одесі та Тернополі (+13%), Рівному (+9%), Чернівцях (+8%), Дніпрі (+6%), а також у Чернігові та Харкові (+5%).

Ситуація на сході та в центрі

Міста-хаби для ВПО продовжують демонструвати помірне зростання. У Дніпрі однокімнатні подорожчали на 6%, у Харкові — на 5%. А ось у прифронтових Запоріжжі та Сумах ситуація зворотна: мінус 9% і 3% відповідно.

Центральні області виглядають найстабільніше. У Вінниці середня ціна однокімнатної тримається на рівні $45 тис. без змін, у Черкасах — $44,5 тис. (+2%), у Кропивницькому — $30,5 тис. (+2%).

Регіональний розрив у ціні лише посилився: якщо навесні різниця між найдешевшим і найдорожчим житлом сягала 3,6 рази, то тепер — уже від 4 до 4,5 разів.

Двокімнатні квартири

У сегменті 2-кімнатних квартир Київ зберігає статус найдорожчого міста (середня ціна $100 тис.), хоча за останні пів року ціна не змінилась.

Цікаво, що в Ужгороді ($95 тис.) середня вартість двокімнаток тепер перевищує львівську ($93,7 тис.), додають експерти ЛУН.

Найбільше зростає вартість двокімнаток у таких містах — Тернопіль (+12%, до $61,5 тис.), Чернівці (+11%, до $76,9 тис.) та Одеса (+10%, до $65 тис.).

Трикімнатні квартири

У Києві трикімнатна квартира коштує в середньому $150 тис., і ціна залишається практично незмінною.

На другому місці — Львів ($119 тис., +5%), далі — Ужгород ($115 тис.).

Найбільший стрибок зафіксовано в Чернівцях: +13% за пів року. Вінниця (+9%), Хмельницький та Івано-Франківськ (+7%) і Тернопіль (+6%) також додали у вартості. Харків (+10%) та Одеса (+8%) демонструють стабільний попит у великих містах.

Розрив між Києвом і найдешевшим Херсоном сягнув уже понад п’ять разів — від $28,1 тис. до $150 тис.

Індекс доступності житла покращується

Як фіксує ЛУН, попри зростання цін, житло поступово стає доступнішим завдяки зростанню доходів.

На початок жовтня мешканцям Києва потрібно в середньому 7,5 років зарплат, щоб купити однокімнатну квартиру — проти 8 років навесні.

У Львові показник зменшився з 9,1 до 8,1 років, а в Ужгороді — з 9,3 до 8,1.

Погіршення індексу зафіксовано лише у двох містах: Рівному (+1%) та Одесі (+2%).

