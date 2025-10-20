Вартість оренди у прифронтових містах перевищує київську: у чому причини Сьогодні 20:01 — Нерухомість

Вартість оренди у прифронтових містах перевищує київську: у чому причини

Ситуація з орендою житла у прифронтових регіонах України стає критичною. За словами військових, ціни на квартири поблизу лінії зіткнення нерідко перевищують орендну вартість житла у Києві чи Львові.

Дефіцит житла та спекуляції власників

Рієлтор Олександр Бойко пояснює, що головна причина різкого зростання вартості оренди — поєднання кількох чинників, серед яких ключовим є дефіцит житла. За його оцінками, бойові дії знищили або пошкодили до 25% житлового фонду в прифронтових областях, що суттєво обмежило кількість придатних для проживання квартир.

Водночас попит на оренду зріс у кілька разів через постійні ротації військових, переселення родин із небезпечних районів та приїзд волонтерів. Це фактично перетворило ринок на «аукціон».

«Власники нерухомості активно спекулюють, завищуючи ставки на 30−50% через брак альтернатив, а частина з них прямо уникає угод з військовими, посилаючись на „побоювання руйнувань“ чи стереотипи, що межує з дискримінацією та ще більше звужує пропозицію», — каже експерт.

Крім того, відсутність жорстких регуляцій — ні граничних норм цін, ні обов’язкового моніторингу — дозволяє цьому хаосу тривати, на відміну від мирних часів, коли ринок саморегулювався конкуренцією.

Пропозиції щодо регулювання

«Щоб подолати цю кризу, держава повинна запровадити тимчасовий контроль за тарифами в прифронтових зонах. Наприклад, через рекомендаційні максимуми — не більше 1,5 мінімальної зарплати за квартиру — та розширені субсидії для військових і ВПО, які вже частково діють, але потребують спрощення бюрократії та збільшення обсягів», — каже Олександр Бойко.

Він також пропонує активізувати громадські ініціативи для розв’язання проблеми:

«Місцеві громади могли б створювати кооперативні фонди тимчасового житла, залучаючи волонтерів для ремонту пошкоджених об’єктів, а бізнес — інвестувати в модульні помешкання чи партнерства з Міноборони для „корпоративної“ оренди».

Компенсації від держави

Тим часом Міністерство оборони у березні 2025 року передбачило компенсацію за найм житла, проте де-факто це стосується тільки офіцерів та контрактників, які несуть службу не в зоні бойових дій. Крім того, порівняно з актуальною вартістю оренди житла, суми мізерні. Так, розмір компенсації 2025 року в Києві становить 4 560 грн, в обласних центрах — 3 420 грн, в інших населених пунктах — 2 280 грн.

«Насправді законодавча база для забезпечення існує, просто її ніхто не хоче використовувати. Закон „Про правовий режим воєнного стану“ прямо передбачає таку річ, як квартирна повинність. Усіх громадян України можна зобов’язати розміщати у себе військовослужбовців, поліціянтів, біженців. Цей закон, якщо його застосовувати, розв’язувати проблему квартирування раз і назавжди», — каже військовослужбовець Ігор Луценко.

Тож ситуація потребує державного врегулювання, зокрема контролю за тарифами, програм компенсацій чи пільгового житла для військових тощо. Без таких кроків оренда у прифронтових містах і надалі залишатиметься непропорційно дорогою, а житло для військових — непідйомним.

