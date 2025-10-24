У 2026 році доведеться працювати довше: чому так Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

У 2026 році доведеться працювати довше: чому так

З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Такі вимоги є згідно з графіком пенсійної реформи.

Хто не має стажу

Ті, хто не має такого стажу, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років.

Також захначимо, що тут діятимуть нові пороги:

23 роки стажу для виходу у 63 роки.

15 — для виходу у 65.

Для тих, хто не набрали мінімального стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір залежатиме від сукупного доходу сім’ї.

Якщо пенсіонер має додаткові джерела доходу, розмір допомоги може бути зменшено. Уряд також планує впровадити нову модель базової соціальної підтримки, яка враховуватиме кількість років стажу.

Раніше ми писали, хто може отримати допомогу за безперервний стаж.

Так, Уряд запровадив ще одну грошову допомогу для стимулювання працевлаштування. Внутрішньо переміщеним особам, що працюють безперервно протягом 6 місяців, надаватимуть додаткову «сьому» державну допомогу на проживання.

Хто зможе отримати. Грошову допомогу зможуть отримати зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які:

після переміщення та призначення їм державної допомоги на проживання на шестимісячний період продовжили працювати або отримувати доходи як фізичні особи — підприємці;

або працевлаштувалися / зареєструвалися як фізичні особи — підприємці та продовжували працювати до кінця цього періоду.

Як наголосила Свириденко, така фінансова підтримка направлена на стимулювання працевлаштування ВПО.

Довідка Finance.ua:

Навчання у вишах може зараховуватися до стажу лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати діє нове законодавство, згідно з яким враховуються лише ті періоди, коли сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Основним документом для підтвердження трудового стажу є трудова книжка. Якщо її немає або в ній допущені неточності, можна використовувати довідки, архівні документи, виписки з наказів, особові рахунки, відомості про зарплату чи письмові трудові угоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.