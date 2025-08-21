Стаж для пенсії: чому не всім зарахують навчання у вишах — думка експерта Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Стаж для пенсії: чому не всім зарахують навчання у вишах — думка експерта

Коли настає час оформлення пенсії, питання врахування років навчання у вищих навчальних закладах стає особливо актуальним.

Виявляється, що в одних випадках ці періоди йдуть у стаж, а в інших — ні.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, пише ukranews.

Навчання у вишах може зараховуватися до стажу лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати діє нове законодавство, згідно з яким враховуються лише ті періоди, коли сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Основним документом для підтвердження трудового стажу є трудова книжка. Якщо її немає або в ній допущені неточності, можна використовувати довідки, архівні документи, виписки з наказів, особові рахунки, відомості про зарплату чи письмові трудові угоди.

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, відповідь міститься у Законі України № 1788 «Про пенсійне забезпечення». У ньому зазначено, що до 1 січня 2004 року навчання у вищих навчальних закладах зараховувалося до трудового, а згодом і до страхового стажу.

Однак із початку 2004 року запрацював Закон України № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який скасував попередні норми та визначив поняття «страховий стаж». Він враховує виключно ті періоди, за які були сплачені внески до Пенсійного фонду. Відтак, навчання після цієї дати не додає років до стажу.

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив , що до стажу до 2004 року входять роки навчання на денній формі у вузах, технікумах, профучилищах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також в аспірантурі, докторантурі чи клінічній ординатурі.

«Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками й іншими документами, виданими на підставі архівних даних і такими, що містять відомості про періоди навчання. Якщо ж у документах відсутні відповідні дані, то для підтвердження періоду навчання приймаються довідки про його тривалість за умови, що є інформація про завершення повного навчального періоду або його окремих етапів», — зазначив експерт.

