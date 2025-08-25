43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році

Особисті фінанси
189
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
У 2025 році українці з 43 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4 900 гривень.
Такий результат показує електронний пенсійний калькулятор, доступний на порталі Пенсійного фонду України. І хоча цифра здається несправедливо низькою, вона відповідає чинній формулі розрахунку, яка враховує не лише тривалість стажу, а й співвідношення особистої зарплати до середньої по країні.
Читайте також
У прикладі, який аналізують експерти, людина почала працювати у 20 років, має 43 роки офіційного стажу та середню зарплату 10 000 гривень. Формула пенсійного розрахунку виглядає так: пенсія дорівнює середній зарплаті по країні за останні три роки, помноженій на індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення особистої зарплати до середньої) та на коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік). У результаті пенсія становить близько 4 900 гривень.
Читайте також
Варто зазначити, що до страхового стажу можуть входити не лише роки офіційної роботи, а й декретна відпустка, військова служба, а також навчання у виші — якщо воно було до 2004 року і підтверджене документально. Однак навіть при тривалому стажі, але низькій зарплаті, пенсія буде мінімальною. Саме тому експерти радять не покладатися лише на кількість років роботи, а стежити за рівнем офіційної зарплати, яка напряму впливає на майбутні виплати.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, пенсійна система України залишається солідарною, тобто нинішні пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян. У таких умовах навіть багаторічний стаж не гарантує високої пенсії, якщо зарплата була нижчою за середню по країні.
  • Це викликає запитання щодо справедливості системи та потреби її реформування, особливо для тих, хто працював усе життя, але отримує менше прожиткового мінімуму.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems