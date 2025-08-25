43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році — Finance.ua

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році

У 2025 році українці з 43 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4 900 гривень.

Такий результат показує електронний пенсійний калькулятор, доступний на порталі Пенсійного фонду України. І хоча цифра здається несправедливо низькою, вона відповідає чинній формулі розрахунку, яка враховує не лише тривалість стажу, а й співвідношення особистої зарплати до середньої по країні.

У прикладі, який аналізують експерти, людина почала працювати у 20 років, має 43 роки офіційного стажу та середню зарплату 10 000 гривень. Формула пенсійного розрахунку виглядає так: пенсія дорівнює середній зарплаті по країні за останні три роки, помноженій на індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення особистої зарплати до середньої) та на коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік). У результаті пенсія становить близько 4 900 гривень.

Варто зазначити, що до страхового стажу можуть входити не лише роки офіційної роботи, а й декретна відпустка, військова служба, а також навчання у виші — якщо воно було до 2004 року і підтверджене документально. Однак навіть при тривалому стажі, але низькій зарплаті, пенсія буде мінімальною. Саме тому експерти радять не покладатися лише на кількість років роботи, а стежити за рівнем офіційної зарплати, яка напряму впливає на майбутні виплати.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, пенсійна система України залишається солідарною, тобто нинішні пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян. У таких умовах навіть багаторічний стаж не гарантує високої пенсії, якщо зарплата була нижчою за середню по країні.

Це викликає запитання щодо справедливості системи та потреби її реформування, особливо для тих, хто працював усе життя, але отримує менше прожиткового мінімуму.

