43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році — Finance.ua

43 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
У 2025 році українці з 43 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію в розмірі приблизно 4 900 гривень.
Такий результат показує електронний пенсійний калькулятор, доступний на порталі Пенсійного фонду України. І хоча цифра здається несправедливо низькою, вона відповідає чинній формулі розрахунку, яка враховує не лише тривалість стажу, а й співвідношення особистої зарплати до середньої по країні.
У прикладі, який аналізують експерти, людина почала працювати у 20 років, має 43 роки офіційного стажу та середню зарплату 10 000 гривень. Формула пенсійного розрахунку виглядає так: пенсія дорівнює середній зарплаті по країні за останні три роки, помноженій на індивідуальний коефіцієнт заробітку (співвідношення особистої зарплати до середньої) та на коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік). У результаті пенсія становить близько 4 900 гривень.
Варто зазначити, що до страхового стажу можуть входити не лише роки офіційної роботи, а й декретна відпустка, військова служба, а також навчання у виші — якщо воно було до 2004 року і підтверджене документально. Однак навіть при тривалому стажі, але низькій зарплаті, пенсія буде мінімальною. Саме тому експерти радять не покладатися лише на кількість років роботи, а стежити за рівнем офіційної зарплати, яка напряму впливає на майбутні виплати.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, пенсійна система України залишається солідарною, тобто нинішні пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян. У таких умовах навіть багаторічний стаж не гарантує високої пенсії, якщо зарплата була нижчою за середню по країні.
- Це викликає запитання щодо справедливості системи та потреби її реформування, особливо для тих, хто працював усе життя, але отримує менше прожиткового мінімуму.
