Пенсія за вислугу років: що буде з виплатами, якщо змінити місце роботи — Finance.ua
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Пенсія за вислугу років: що буде з виплатами, якщо змінити місце роботи

Особисті фінанси
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Пенсія за вислугу років: що буде з виплатами, якщо змінити місце роботи
Пенсія за вислугу років: що буде з виплатами, якщо змінити місце роботи
Пенсіонер повинен повідомляти про працевлаштування чи звільнення з роботи, адже право на пенсійні виплати та визначення їхнього розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як призначається пенсія за вислугу років

Фахівці зазначають, пенсія за вислугу років призначається при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію.
Водночас, якщо після призначення пенсії людина знову влаштовується на таку ж посаду, виплата пенсії припиняється до моменту звільнення.

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Якщо ж пенсіонер працевлаштувався на роботу, яка не входить до переліку посад, що дають право на пенсію за вислугу років, — виплата не припиняється.

Хто може отримати таку пенсію

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.
Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Види пенсій за вислугу років

За матеріалами:
Finance.ua
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