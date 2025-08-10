Пенсія чи продовження кар’єри: скільки нарахують пенсії за кожен місяць — Finance.ua

Пенсія чи продовження кар’єри: скільки нарахують пенсії за кожен місяць Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Українцям пенсійного віку варто замислитися, чи виходити на пенсію одразу після 60, чи ще працювати. Бо в такому разі їх чекає невелике підвищення.

Так, за даними Пенсійного фонду, ті, хто продовжує працювати після офіційного віку, отримують значно більші виплати. Тому українцям пенсійного віку варто замислитися: чи виходити на пенсію одразу після 60, адже:

За кожен місяць додаткової роботи до 5 років після 60 — нараховується +0,5% до пенсії.

до пенсії. Після п’ятирічного стажу — надбавка зростає до 0,75% за місяць.

Якщо людина працює ще рік після пенсійного віку — її пенсія збільшується на 6%; п’ятирічна затримка — це вже плюс 30% до виплат.

Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою, середня пенсія в Україні становить приблизно 5850 грн. Однак ті, хто продовжує працювати, можуть розраховувати на виплати понад 6200 грн завдяки новим внескам і стажу.

Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити. У Головному управління Пенсійного фонду України у Донецькій області покроково розповіли , як це зробити. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду— особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.

Довідка Finance.ua:

У більшості випадків припинення виплат пенсій пенсіонерам стосується внутрішньо переміщених осіб та громадян, які перебувають за межами країни. Однак, від таких неприємностей не застрахований ніхто. Тому спробуємо розібратися, що робити людині, яка раптом перестала отримувати пенсію.

За інформацією Пенсійного фонду, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. Умовний топ-20 цього рейтингу займає ще одна суддівська пенсія розміром майже 320 тисяч гривень.

Данило Гетманцев заявляв, що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. Гетманцев наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

