Пенсії, заощадження чи робота: як європейці живуть після 65 років — Finance.ua
укр
Особисті фінанси
Державні виплати (переважно пенсії) в середньому складають дві третини доходу людей літнього віку в Європі.
Про це повідомляє Центр економічної стратегії з посиланням на дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Різні підходи в регіонах Європи

Дослідження показує, що в більшості європейських країн (28 з 29, єдиний виняток — Люксембург) літні люди мають нижчі середні доходи, ніж населення в цілому.
Якщо подивитись на карту, то в Європі чітко видно різні регіональні підходи до забезпечення життя після 65 років.
У країнах західної Європи основний дохід — це державні пенсії. У Бельгії вони складають 86% доходу літніх людей, в Австрії — 82%, у Франції — 78%.
У Нідерландах та скандинавських країнах люди більше покладаються на накопичення, зароблені під час життя. Наприклад, у Нідерландах 40% доходу забезпечують приватні професійні пенсії, а в Данії 23% — доходи з капіталу та заощаджень.
У країнах східної та південної Європи значна частина літніх людей продовжує працювати. У Латвії робота складає 40% їхнього доходу, у Словаччині — 36%, у Польщі — 34%.

Читайте також: Як відновити пенсію, якщо не отримували її тривалий час

«Тривалість життя зростає по всьому світу, тому питання, як забезпечити гідну старість для населення і при цьому утримати бюджет 一 зараз не тільки в України», — підсумували експерти.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України протягом 100 днів представить нову пенсійну реформу. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:
  • солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;
  • трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;
  • запровадження обов’язкової накопичувальної системи.
Розміри виплат у деяких категорій суттєво відрізняються від пенсій звичайних українців. За інформацією Пенсійного фонду, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. Умовний топ-20 цього рейтингу займає ще одна суддівська пенсія розміром майже 320 тисяч гривень. У працівників прокуратури є пенсії 219 тисяч та 119 тисяч гривень.
🔎 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
