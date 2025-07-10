У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн — Finance.ua

У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді назвали найбільші пенсії в Україні: хто отримує майже 400 тис. грн

Розміри виплат у деяких категорій суттєво відрізняються від пенсій звичайних українців.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

За інформацією Пенсійного фонду, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. Умовний топ-20 цього рейтингу займає ще одна суддівська пенсія розміром майже 320 тисяч гривень.

Інфографіка: Данило Гетманцев

У працівників прокуратури є пенсії 219 тисяч та 119 тисяч гривень.

Серед народних депутатів лише один отримує пенсію 245,9 тисячі гривень. У решти пенсії коливаються від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

У шахтарів максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.

Інфографіка: Данило Гетманцев

Нардеп нагадав, що вже триває розгляд законопроєкту про скасування спеціальних пенсій для прокурорів. За його словами, ухвалення цього документа стане першим кроком до більш справедливої системи пенсійного забезпечення в Україні.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який передбачає єдину формулу індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Прив’язку спеціальних пенсій до зростання зарплат буде скасовано.

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Данило Гетманцев заявляв , що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. Гетманцев наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

Довідка Finance.ua:

станом на квітень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 341 грн, а мінімальна — 2 800 грн$

за даними Opendatabot, завдяки індексації кількість людей, які отримують менш як 3 тис. грн, зменшилась у 7 разів. Зараз таку низьку пенсію отримують 398 тис. осіб (3,9%);

ще 3 млн осіб (29%) отримують пенсію трохи вище середнього по країні — 6 860 грн;

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