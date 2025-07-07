Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики — Finance.ua
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Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики

Казна та Політика
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Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який передбачає єдину формулу індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час ефіру з ЦЕС.
Жолнович наголосила, що прив’язку спеціальних пенсій до зростання зарплат буде скасовано.
«Коли ми обраховану пенсію переводимо на рівень інфляції — оновлюємо, осучаснюємо — але за єдиними стандартами, єдиними правилами», — сказала вона.
Міністерка нагадала, що для людей, які отримують пенсії за спеціальними законами, передбачена додаткова пільга — індексація на рівень інфляції, яка є для всіх.
«Я вважаю, насправді, зовсім беззмістовна. Коли людина, яка вже 10−15 років пенсіонер, має право звернутися, щоби їй повністю перерахували пенсію і обрахували її від заробітку людини, яка сьогодні працює на подібній посаді», — сказала Жолнович.
На її думку, це нонсенс.
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«Тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються. Беремо ДСНС. Навіть ДСНС 20 років назад і тепер — це ж різні виклики. Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. А сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають», — пояснила міністр.
За її словами, це неможливо поєднувати.
«Неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі», — додала Жолнович.
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Нагадаємо, раніше перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявляла, що у цьому році поки не планується додаткових підвищень чи переглядів пенсій. За її словами: «У нас є норма закону, загального пенсійного закону, так званого. Він визначає, що індексація проводиться раз на рік. Ми її вже в цьому році провели. Тому не планується в цьому році, станом на зараз, додаткових підвищень, переглядів пенсій».
Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).
За матеріалами:
РБК-Україна
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