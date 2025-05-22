В Україні поки не планують підвищувати пенсії — Мінсоцполітики Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

В Україні поки не планують підвищувати пенсії — Мінсоцполітики

У цьому році, станом на зараз, не планується додаткових підвищень чи переглядів пенсій.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

За її словами: «У нас є норма закону, загального пенсійного закону, так званого. Він визначає, що індексація проводиться раз на рік. Ми її вже в цьому році провели. Тому не планується в цьому році, станом на зараз, додаткових підвищень, переглядів пенсій».

«Але, звичайно, ми будемо дивитися на те, якою буде фінансова ситуація в Пенсійному фонді, який буде обсяг внесків. І якщо ми будемо бачити резерв для додаткових кроків — я не можу абсолютно виключити це. Але зараз не плануємо, бо індексація проводиться раз на рік. Ми проводимо перегляд розміру з метою збереження купівельної спроможності. Ця дія у 2025 році вже була проведена», — додала Дарія Марчак.

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Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду наразі в Україні нараховується понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Найвищі пенсії отримують:

у Києві — 8 708,03 грн;

Донецькій області — 7 813,93 грн;

Луганській області — 7 314,01 грн.

Найменші пенсії у мешканців таких областей:

Тернопільської — 4 930,93 грн;

Чернівецької — 5 100,02 грн;-

Закарпатської — 5 174,80 грн.

Згідно з Глобальним пенсійним індексом Mercer CFA Institute, лідером серед пенсійних систем визнано Нідерланди. Слідом за ними йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль.

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Громадське радіо За матеріалами:

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