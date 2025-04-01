У яких країнах найвищі пенсії у світі — Finance.ua

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У яких країнах найвищі пенсії у світі

Світ
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У яких країнах найвищі пенсії у світі
У яких країнах найвищі пенсії у світі
Розмір пенсійних виплат значно варіюється в різних країнах, що зумовлено рівнем економічного розвитку та соціальною політикою. У низці держав пенсії у багато разів перевищують українські.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Згідно з Глобальним пенсійним індексом Mercer CFA Institute, лідером серед пенсійних систем визнано Нідерланди. Слідом за ними йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль.
Приміром, у Нідерландах середня пенсія становить приблизно 2 770 доларів США, а в Ісландії — майже 2 550 доларів.
У Данії пенсіонери, які прожили в країні понад 40 років, можуть отримувати виплати, що досягають 80,2% від їхнього колишнього доходу.
Для порівняння, середня пенсія в Україні у 2025 році становить 5 851 гривню (приблизно 140 доларів).
Цей рейтинг було складено після порівняння пенсійних систем 48 країн, з використанням понад 50 показників. Україну в цьому дослідженні не аналізували.

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Хоча провідні пенсійні системи демонструють стабільність, світова демографічна ситуація створює серйозні проблеми для пенсійних програм. Автори дослідження зазначали, що зменшення народжуваності та збільшення тривалості життя разом із високими витратами на медичне обслуговування та державним боргом створюють тиск на бюджети.
США посіли 29 місце в рейтингу пенсійних систем, Велика Британія — 11, Японія — 36, а Китай — 31. Найгірші позиції в рейтингу посіли Індія, Аргентина та Філіппіни, які потрапили до трійки країн з найменш ефективними пенсійними системами.
За матеріалами:
Фокус
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