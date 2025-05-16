Уряд змінив розрахунок радянського стажу для пенсій — Finance.ua

Уряд змінив розрахунок радянського стажу для пенсій
Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За його даними, затверджено:
- порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу;
- порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.
Доручено Пенсійному фонду України забезпечити перегляд рішень, прийнятих з 2024 року стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992.
Нове законодавство
Нагадаємо, у 2024 році був ухвалений закон, яким визначаються основні умови врахування при обчисленні пенсій періодів роботи за кордоном,
в т. ч. у зв’язку із виходом України з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення.
Однією із міжнародних угод, яка діяла у цій сфері, донедавна була Угода між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення від 1992 року.
Відповідно до статті 6 угоди громадянам України при призначенні пенсії враховувалися періоди роботи на території держав — учасниць угоди (а саме, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, російської федерації),
Однак з 1 січня 2023 року із угоди вийшла російська федерація, а після цього — Україна.
Згідно з новим законом:
- періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Союзу РСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди,
- не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
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