В яких випадках не зарахують трудовий стаж, коли людина працювала за кордоном — Finance.ua

В яких випадках не зарахують трудовий стаж, коли людина працювала за кордоном Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В яких випадках не зарахують трудовий стаж, коли людина працювала за кордоном

Громадянам України зарахування стажу (коли вони працюють за кордоном) регулюється Законом України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування » та міжнародними договорами, чинність яких визнана Верховною Радою.

немає обміну даних між Україною та державою, де ви працювали, відповідну інформацію потрібно внести в заяву до Пенсійного фонду України, пише Але якщоде ви працювали, відповідну інформацію потрібно внести в заяву до Пенсійного фонду України, пише visitukraine

Читайте також Як розраховується трудовий та страховий стаж

Коли стаж не зарахують

Стаж можуть не зарахувати, якщо він пов’язаний насамперед з антитерористичною операцією та повномасштабним вторгненням, і передбачають кілька варіацій, при яких ви не можете отримати виплати:

якщо після 19 лютого 2014 року ви офіційно працювали на тимчасово окупованих територіях;

якщо після 19 лютого 2014 року ви проходили військову службу, перебували в силових структурах або в складі збройних угруповань російської федерації на тимчасово окупованих територіях;

якщо після 19 лютого 2014 року ви здійснювали адміністративне управління на користь держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Якщо людина працювала за кордоном, то нарахування трудового стажу здіснюється так.

Спочатку відповідні установи враховують пенсійний стаж, який особа набула на території України.

Якщо набутого стажу недостатньо для встановлення пенсійних виплат, враховується стаж, набутий за кордоном.

Зарахування здійснюється на основі міжнародних договорів відповідно до законодавства держави, у якій особа й набула стаж.

Такий порядок зарахування періодів роботи та підтвердження стажу визначається Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, трудовий стаж — це традиційно весь період трудової діяльності. В Україні для призначення пенсії враховується страховий стаж — це періоди роботи, починаючи з 2004 року, за які сплачувалися страхові внески не нижче встановленого мінімуму.

Що входить до страхового стажу:

трудовий стаж до 2004 року, якщо він підтверджений записами в трудовій книжці;

навчання на денній формі навчання до 2004 року;

відпустка для догляду за дитиною до трьох років.

Трудовий стаж можна підтвердити такими документами:

довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

особовими рахунками і відомостям про нарахування заробітної плати (довідками зазначеного зразка за Порядком подання та оформлення документів та копіями архівних документів);

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами і угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.

Довідка Finance.ua:

В Україні, відповідно до законодавства, період, протягом якого особа перебувала на військовій службі, гарантовано зарахується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби.

Мобілізація працівника не є причиною для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Цей факт роботодавець має фіксувати у трудовій книжці працівника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.