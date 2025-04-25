Як розраховується трудовий та страховий стаж — Finance.ua

Як розраховується трудовий та страховий стаж
Трудовий стаж — це традиційно весь період трудової діяльності. В Україні для призначення пенсії враховується страховий стаж — це періоди роботи, починаючи з 2004 року, за які сплачувалися страхові внески не нижче встановленого мінімуму.
Видання «На пенсії» розповіло, які періоди враховують у страховий стаж.
Що входить до страхового стажу
- трудовий стаж до 2004 року, якщо він підтверджений записами в трудовій книжці;
- навчання на денній формі навчання до 2004 року;
- відпустка для догляду за дитиною до трьох років.
Періоди, які не входять до страхового стажу:
- робота до 2004 року без записів у трудовій книжці (у такому разі треба подати інші документи або свідчення двох свідків щодо спільної роботи);
- неофіційна робота, за яку не сплачували внесків;
- робота за цивільноправовими договорами до 2016 року — у ті роки роботодавець не був зобов’язаний сплачувати страхові внески;
- навчання після 2004 року.
Раніше ми писали, як підтвердити трудовий стаж.
Трудовий стаж можна підтвердити наступними документами:
- довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;
- особовими рахунками і відомостям про нарахування заробітної плати (довідками зазначеного зразка за Порядком подання та оформлення документів та копіями архівних документів);
- посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами і угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.
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Якщо такі документи відсутні, приймаються членські квитки профспілок. При цьому періоди роботи підтверджуються лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.
Довідка Finance.ua:
- В Україні, відповідно до законодавства, період, протягом якого особа перебувала на військовій службі, гарантовано зарахується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби.
- Мобілізація працівника не є причиною для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Цей факт роботодавець має фіксувати у трудовій книжці працівника.
Як докупити страховий стаж до пенсії
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