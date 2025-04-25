Як розраховується трудовий та страховий стаж — Finance.ua

Як розраховується трудовий та страховий стаж Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Як розраховується трудовий та страховий стаж

Трудовий стаж — це традиційно весь період трудової діяльності. В Україні для призначення пенсії враховується страховий стаж — це періоди роботи, починаючи з 2004 року, за які сплачувалися страхові внески не нижче встановленого мінімуму.

Видання «На пенсії» розповіло, які періоди враховують у страховий стаж.

Що входить до страхового стажу

трудовий стаж до 2004 року, якщо він підтверджений записами в трудовій книжці;

навчання на денній формі навчання до 2004 року;

відпустка для догляду за дитиною до трьох років.

Періоди, які не входять до страхового стажу:

робота до 2004 року без записів у трудовій книжці (у такому разі треба подати інші документи або свідчення двох свідків щодо спільної роботи);

неофіційна робота, за яку не сплачували внесків;

робота за цивільноправовими договорами до 2016 року — у ті роки роботодавець не був зобов’язаний сплачувати страхові внески;

навчання після 2004 року.

Раніше ми писали , як підтвердити трудовий стаж.

Трудовий стаж можна підтвердити наступними документами:

довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

особовими рахунками і відомостям про нарахування заробітної плати (довідками зазначеного зразка за Порядком подання та оформлення документів та копіями архівних документів);

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами і угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.

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Якщо такі документи відсутні, приймаються членські квитки профспілок. При цьому періоди роботи підтверджуються лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Довідка Finance.ua:

В Україні, відповідно до законодавства, період, протягом якого особа перебувала на військовій службі, гарантовано зарахується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби.

Мобілізація працівника не є причиною для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Цей факт роботодавець має фіксувати у трудовій книжці працівника.

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