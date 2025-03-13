Трудовий стаж: як зараховується для УБД — Finance.ua
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Трудовий стаж: як зараховується для УБД

Особисті фінанси
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Трудовий стаж: як зараховується для УБД
Трудовий стаж: як зараховується для УБД
Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Кожного року в Україні зростає кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Але деякі українці, наприклад учасники бойових дій (УБД), можуть вийти на пенсію достроково.
«24 канал» розповів, як нараховується страховий стаж для УБД.
В Україні, відповідно до законодавства, період, протягом якого особа перебувала на військовій службі, гарантовано зарахується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби.
Мобілізація працівника не є причиною для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Цей факт роботодавець має фіксувати у трудовій книжці працівника.
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Громадяни України, які мають статус учасника бойових дій, мають право на довгостроковий вихід на пенсію:
  • чоловіки у 55 років;
  • жінки у 50 років.
При цьому не важливо чи є вони військовослужбовцями за контрактом. Страховий стаж для чоловіків повинен становити не менше 25 років, а для жінок — 20 років.

Довідка Finance.ua:

  • Чимало українців наразі можуть отримати статус учасника бойових дій. Він надає можливість військовослужбовцям оформлювати пільги. До початку повномасштабного вторгнення, для отримання цього статусу українцям необхідно було відслужити щонайменше 30 днів.
  • Які документи потрібні для отримання статусу УБД — читайте тут.
За матеріалами:
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