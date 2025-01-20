Скільки необхідно служити, аби отримати статус УБД у 2025 році — Finance.ua

Скільки необхідно служити, аби отримати статус УБД у 2025 році Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Скільки необхідно служити, аби отримати статус УБД у 2025 році

Чимало українців наразі можуть отримати статус учасника бойових дій. Він надає можливість військовослужбовцям оформлювати пільги.

Зокрема немає чітко встановлених термінів перебування на службі для отримання статусу учасника бойових дій, пише 24 Канал з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів « Про надання статусу УБД ».

До початку повномасштабного вторгнення, для отримання цього статусу українцям необхідно було відслужити щонайменше 30 днів.

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На сайті Турбота про військовослужбовця повідомляють , що учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗС України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Крім того, статус учасника бойових дій надається особам, які брали безпосередню участь у заходах оборони, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини установи та закладу бойових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.

Які документи потрібні для отримання статусу УБД

Для отримання статусу учасника бойових дій українцю потрібно надати такі документи:

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. Довідка про безпосередню участь у заходах оборони України має бути встановленого зразка. Копія паспорта. Копія ідентифікаційного коду. Заява про отримання статусу учасника бойових дій. Згода на обробку персональних даних. Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65−70% фотокартки.

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