Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії: де найвищі та найменші пенсії в Україні — Finance.ua
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Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії: де найвищі та найменші пенсії в Україні

Особисті фінанси
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Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії: де найвищі та найменші пенсії в Україні
Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії: де найвищі та найменші пенсії в Україні
За даними Пенсійного фонду наразі в Україні нараховується понад 10,3 млн пенсіонерів. За рік пенсіонерів поменшало на 176 тисяч. Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.
Про це повідомляє Опендатабот.
«10 331 375 пенсіонерів налічується в Україні станом на початок квітня 2025 року. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го», — сказано в повідомленні.
Після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 6 341 грн (близько $152). У гривневому еквіваленті це на 10% більше, ніж торік. Втім інфляція за цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились.
Кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Водночас 1,5 млн українців (14,5% від загальної кількості) отримують понад 10 000 грн пенсії. Середній розмір виплат у цій групі — 15 640 грн ($374).
Ще близько 3 мільйонів (29%) мають пенсії трохи вищі за середню по країні — 6 860 грн ($164). Крім того, 20% пенсіонерів (2,1 млн людей) отримують близько 4 500 грн ($107).
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Де найвищі пенсії:
  • у Києві — 8 708 грн (на 37% більше за середню);
  • Донеччина — 7 814 грн (+23%);
  • Луганщина — 7 314 грн (+15%).
Де найнижчі виплати:
  • на Тернопільщині — 4 931 грн;
  • у Чернівецькій області — 5 100 грн.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше пенсіонерів — у Чернівецькій області, лише 206 тисяч.
Варто зазначити, що майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.
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Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби прийняла законопроект № 12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Законопроєктом пропонується:
  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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