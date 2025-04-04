Перерахунок пенсії з 1 квітня: чи враховується пенсіонеру, що працює, отримана зарплата — Finance.ua

Перерахунок пенсії з 1 квітня: чи враховується пенсіонеру, що працює, отримана зарплата Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Перерахунок пенсії з 1 квітня: чи враховується пенсіонеру, що працює, отримана зарплата

Як повідомляє Пенсійний Фонд України, для врахування заробітної плати, яку працюючий пенсіонер отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.

Про це на нагадує ПФУ.

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Умови

1. Після призначення/попереднього перерахунку пенсії пенсіонер отримав не менше як 24 місяці страхового стажу.

2. Заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, нарахована за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року року, є вищою, ніж та, що враховувалась для збільшення пенсії до перерахунку.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер отримав 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якою було збільшено розмір пенсії, то її отримати не доцільно.

Тож враховують тільки страховий стаж, набутий після призначення/ попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін.

Зазначимо, що при нарахуванні заробітної плати показник середньої заробітної плати (доходу), який був враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.

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Нагадаємо, що люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

Це інструмент соціальної підтримки, проте він надається з низкою обмежень та умов.

Громадяни, які не мають мінімального страхового стажу, можуть розраховувати на вікову соціальну допомогу з 65 років. Однак важливо розуміти, що не всі мають право на цю виплату.

Довідка Finance.ua:

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу», — повідомив Денис Шмигаль.

З 2025 року в Україні запроваджуються суворіші вимоги до страхового стажу для отримання пенсії за віком:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу;

якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія призначається з 63 років;

за стажу від 15 до 21 року громадяни зможуть вийти на пенсію тільки в 65 років;

у кого менше 15 років стажу, зможуть розраховувати виключно на державну соціальну допомогу замість пенсії.

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