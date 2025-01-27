Пенсія без стажу: на що можна розраховувати — Finance.ua

Пенсія без стажу: на що можна розраховувати Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Пенсія без стажу: на що можна розраховувати

Люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

Про це йдеться на порталі Дія , пише socportal.info

Це інструмент соціальної підтримки, проте він надається з низкою обмежень та умов.

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З якого віку

Громадяни, які не мають мінімального страхового стажу, можуть розраховувати на вікову соціальну допомогу з 65 років. Однак важливо розуміти, що не всі мають право на цю виплату.

Соціальну пенсію не отримають якщо:

Людина отримує будь-яку іншу пенсію, працює або має інший стабільний дохід.

За рік до звернення будь-хто з членів сім’ї здійснив великі витрати (наприклад, покупку на суму понад 50 тисяч гривень).

Середньомісячний дохід сім’ї перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Виявлено не зазначені в декларації додаткові доходи.

Особа або її сім’я володіють додатковою нерухомістю, що перевищує 21 кв. м на особу, або мають більше одного транспортного засобу.

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Розмір соціальної пенсії та перерахунок

Сума соціальної пенсії визначається індивідуально як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 гривня) та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців. Однак виплата не може бути більшою за 3 028 гривень.

Перегляд розміру соціальної пенсії проводиться кожні шість місяців. Це дає змогу враховувати зміни в майновому стані або доходах сім’ї, що може вплинути на право отримання допомоги або її розмір.

Стаж

З 2025 року в Україні запроваджуються суворіші вимоги до страхового стажу для отримання пенсії за віком:

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу.

Якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія призначається з 63 років.

За стажу від 15 до 21 року громадяни зможуть вийти на пенсію тільки в 65 років.

Ті, у кого менше 15 років стажу, зможуть розраховувати виключно на державну соціальну допомогу замість пенсії.

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Довідка Finance.ua:

В Україні III групу інвалідності встановлюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили працездатність і можливість себе забезпечувати. Таким громадянам держава встановила низку пільг та виплат.

У Пенсійному фонді України повідомили, що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки. Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу в розмірі 22 роки і 15 років відповідно.

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