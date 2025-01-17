Пенсія за балами: що зміниться в розрахунку пенсій — Finance.ua

Пенсія за балами: що зміниться в розрахунку пенсій Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Пенсія за балами: що зміниться в розрахунку пенсій

Основне нововведення — впровадження бальної системи, яка замінить наявні коефіцієнти стажу і зарплати.

Що зміниться в розрахунку пенсій?

Наразі пенсії розраховують з урахуванням трьох чинників: коефіцієнта стажу, індивідуального коефіцієнта зарплати і середньої зарплати по Україні за три роки, що передують року призначення пенсії.

Із введенням бальної системи всі ці показники відійдуть у минуле.

Пенсія складатиметься з двох частин — базової та страхової, а розрахунок проводитиметься на основі набраних балів, які множаться на вартість одного бала.

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Мета реформи — зробити систему більш прозорою та універсальною. Тепер пенсії індексуватимуться однаково для всіх, водночас чиновники запевняють, що реформа дасть змогу збільшити пенсії для 80% пенсіонерів.

Що буде з пільговим стажем?

Згідно з новим законопроектом, пільговий стаж, який зараз дає можливість прискорено виходити на пенсію (наприклад, для працівників, які працюють у важких і небезпечних умовах), найімовірніше, буде скасовано. У тексті законопроєкту немає згадки про збереження колишніх умов для тих, хто працює за списком № 1 (працівники зі шкідливими або небезпечними умовами праці), а отже, пільговий стаж може бути виключено з розрахунків.

Проте передбачено, що стаж, накопичений до набрання чинності новим законом, зараховуватиметься за колишніми правилами. Важливо, що для отримання права на пенсію за новими стандартами важливим стане не тільки сам стаж, а й кількість набраних балів. Навіть якщо людина не збере 15 років стажу, але встигне накопичити 1440 балів, вона все одно зможе вийти на пенсію у віці 65 років.

Як це позначиться на виплатах?

Міністерство соціальної політики запевняє, що пенсії не зменшаться. Навіть у найгіршому випадку вони залишаться на колишньому рівні. За словами експертів, багато чого залежатиме від того, як швидко й ефективно впроваджуватиметься реформа, а також від того, як зміниться вартість бала та індексування пенсій у майбутньому.

Таким чином, пенсіонерам, які сьогодні перебувають на пенсії, варто очікувати, що зміни торкнуться їхніх виплат не відразу. Для тих, хто виходитиме на пенсію після 2025 року, важливо розуміти, що нове законодавство відкриє нові можливості для розрахунку пенсій, але також вимагатиме і певних зусиль для накопичення достатньої кількості балів.

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Реформа, по суті, робить акцент на офіційних заробітках і страхових внесках. Таким чином, вигідніше буде працювати з білою зарплатою і активно поповнювати свій пенсійний «рахунок». Однак, для пенсіонерів, які мають трудовий стаж із пільгами, може бути складніше адаптуватися до нових правил, адже їхні пільги за стажем, найімовірніше, скасують.

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