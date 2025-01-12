У 2025 році обмежать пенсії для осіб із найбільшими виплатами — Finance.ua

У 2025 році обмежать пенсії для осіб із найбільшими виплатами Сьогодні 08:06 — Казна та Політика

У 2025 році обмежать пенсії для осіб із найбільшими виплатами

У 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Читайте також На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу

Зміни передбачені Законом «Про державний бюджет на 2025 рік» у зв’язку з необхідністю оптимізації фінансових ресурсів у період воєнного стану.

Хто потрапить під обмеження

Під обмеження потраплять пенсії, які можуть досягати 60−100 тисяч гривень і більше, зазначають у міністерстві.

Обмеження стосуватимуться виключно частини пенсії, яка не є страховою (тобто тієї, для якої не сплачувались страхові внески) і виплачується державою як додаткова винагорода для окремих категорій громадян.

Страхова частина пенсій, забезпечена внесками і гарантована Конституцією України, залишиться без змін.

Читайте також Держава компенсувала підприємцям 320 млн грн за працевлаштування ВПО у 2024 році

Загалом зміни зачеплять близько 17,6 тисяч пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальним законодавством, зокрема, працівників силових структур та інших окремих категорій.

У Мінсоцполітики наголосили, що ці заходи продиктовані потребою забезпечити стабільність пенсійних виплат для всіх громадян в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексацію планують провести з коефіцієнтом 1,10.

Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.