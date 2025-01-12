У 2025 році обмежать пенсії для осіб із найбільшими виплатами — Finance.ua

У 2025 році обмежать пенсії для осіб із найбільшими виплатами
У 2025 році пенсійні виплати, що перевищують у чотири чи більше разів середню пенсію по країні або дорівнюють 10 прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб, будуть обмежені за допомогою понижувальних коефіцієнтів.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Зміни передбачені Законом «Про державний бюджет на 2025 рік» у зв’язку з необхідністю оптимізації фінансових ресурсів у період воєнного стану.
Хто потрапить під обмеження
Під обмеження потраплять пенсії, які можуть досягати 60−100 тисяч гривень і більше, зазначають у міністерстві.
Обмеження стосуватимуться виключно частини пенсії, яка не є страховою (тобто тієї, для якої не сплачувались страхові внески) і виплачується державою як додаткова винагорода для окремих категорій громадян.
Страхова частина пенсій, забезпечена внесками і гарантована Конституцією України, залишиться без змін.
Загалом зміни зачеплять близько 17,6 тисяч пенсіонерів, які отримують виплати за спеціальним законодавством, зокрема, працівників силових структур та інших окремих категорій.
У Мінсоцполітики наголосили, що ці заходи продиктовані потребою забезпечити стабільність пенсійних виплат для всіх громадян в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексацію планують провести з коефіцієнтом 1,10.
Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту.
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