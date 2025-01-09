На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу — Finance.ua

На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу Сьогодні 19:03

На яких умовах ФОП призначають пенсію, і які роки входитимуть до стажу

Українці можуть оформити пенсію, якщо мають норму страхового стажу та досягли 60, 63 та 65 років. ФОПи можуть оформити пенсії так само, як і інші громадяни, однак їх суми залежать від підприємців.

Аби вийти на пенсію у 60 років, у 2024 році підприємцю потрібно було мати не менше 31 року стажу. У 2025 році норма виросла до 32 років, як повідомили у «На пенсії».

Під час підприємницької діяльності ФОПи мають сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо він не сплачується, то страховий стаж, відповідно, не зростає.

У виданні пояснюють, що, в основному, підприємці сплачують мінімальний страховий внесок, що несе негативні наслідки на коефіцієнт заробітної плати й на загальний розмір пенсії.

Отже, підприємцям, що сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої. На таку пенсію також вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

Довідка Finance.ua:

У 2025 році для фізичних осіб — підприємців змінюються деякі правила щодо сплати податків.

Закон про бюджет-2025 скасовує військову пільгу про добровільну сплату ЄСВ за себе для:

— ФОПів, у тому числі на спрощенці;

— фізосіб-незалежників;

— членів фермерських господарств, які не сплачують ЄСВ на інших підставах.

— ФОПів, у тому числі на спрощенці; — фізосіб-незалежників; — членів фермерських господарств, які не сплачують ЄСВ на інших підставах. Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. У 2025 р. мінімалка буде 8000 грн, отже мінімальний ЄСВ — 1760 грн на місяць та 5280 грн на квартал.

становить 22% від мінімальної зарплати. У 2025 р. мінімалка буде 8000 грн, отже мінімальний ЄСВ — 1760 грн на місяць та 5280 грн на квартал. ФОПи на загальній системі та незалежники мають сплачувати внесок в розмірі 22% від фактичного доходу. Але ЄСВ для них не може бути нижчим за мінімальний та вищим за максимальний.

Максимальний розмір ЄСВ також змінився: замість 15 мінімалок, максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімалок, 160 тис. грн. Отже, максимальний розмір ЄСВ становити 32,5 тис. грн на місяць.

також змінився: замість 15 мінімалок, максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімалок, 160 тис. грн. Отже, максимальний розмір ЄСВ становити 32,5 тис. грн на місяць. Детальніше про податки для ФОПів у 2025 році розповіли тут.

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