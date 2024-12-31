Податки для ФОПів у 2025 році: що зміниться — Finance.ua

Податки для ФОПів у 2025 році: що зміниться Сьогодні 10:22 — Особисті фінанси

Податки для ФОПів у 2025 році: що зміниться

У 2025 році для фізичних-осіб підприємців змінюються деякі правила щодо сплати податків.

Про це пише портал «Ми — Україна».

Єдиний соціальний внесок знову обов’язковий

ЄСВ за ФОПа.1 січня 2025 року набирає чинності 1 січня 2025 року набирає чинності закон про бюджет-2025. Ним на наступний рік скасовують військову пільгу про добровільну сплату ЄСВ за себе для:

ФОПів, у тому числі на спрощенці;

фізосіб-незалежників;

членів фермерських господарств, які не сплачують ЄСВ на інших підставах.

Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. У 2025 р. мінімалка буде 8000 грн, отже мінімальний ЄСВ — 1760 грн на місяць та 5280 грн на квартал.

Читайте також Підвищення податків: для ФОП третьої групи нове оподаткування вступає в силу з 1 січня

ФОПи на загальній системі та незалежники мають сплачувати внесок в розмірі 22% від фактичного доходу. Але ЄСВ для них не може бути нижчим за мінімальний та вищим за максимальний.

Максимальний розмір ЄСВ також зміниться. Наступного року замість 15 мінімалок, максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 20 мінімалок, 160 тис. грн. Отже, максимальний розмір ЄСВ становити 32,5 тис. грн на місяць.

Сплачувати ЄСВ обов’язково треба буде за перший квартал 2025 року. За 2024 рік ті ФОПи, які користувалися пільгою та його не сплачували, не мають подавати відповідний додаток до річної декларації. Якщо ж сплачували в окремі місяці, тоді додаток подавати треба, відмітивши там ті місяці, за які була сплата.

Оскільки воєнні пільги скасовують, діятимуть стандартні строки сплати ЄСВ для ФОПів — раз на квартал до 20 числа місяця, який настає за кварталом. Тобто останні дні сплати — 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня 2025 р. та 19 січня 2026 р. За квартал одним платежем, 5280 грн, але ФОПи за бажання можуть сплачувати ЄСВ й щомісяця.

Сплачувати треба на бюджетний рахунок. Щоб його знайти, в електронному кабінеті треба обрати розділ розрахунків з бюджетом та пункт для фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які проводять незалежну діяльність. Сплата має зарахуватися за кодом 101.

Повертаються також стандартні пільги і сплата ЄСВ за себе, що є добровільною для ФОПів на спрощенці, які є:

найманими працівниками і внесок не нижче мінімального за них робить роботодавець. Це саме стосується й незалежників;

пенсіонерами за віком чи за вислугою років;

особами з інвалідністю;

пенсійного віку та отримують пенсію чи соціальну допомогу замість пенсії;

також зареєстрованими фізособами-незалежниками;

мобілізованими. Потрібна заява та копія військового квитка;

перебувають, проживають на тимчасово окупованій території. Для ФОПів та самозайнятих у зоні бойових дій пільги щодо ЄСВ не передбачили.

ФОПи на загальній системі та незалежники, члени фермерських господарств можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо за якийсь звітний період не було доходу. В законі про ЄСВ (пункт 2 частини 1 статті 7) вказано, що вони мають право визначити базу нарахування ЄСВ не нижче мінімальної та не вище максимальної, але обов’язку там немає. Про це податківці давали пояснення, коли ще не працювали воєнні пільги щодо сплати.

ЄСВ за найманого працівника. ФОПи, які є роботодавцями, мають як податкові агенти сплачувати податки за своїх найманих працівників. Податок на доходи фізосіб (ПДФО) за них сплачують по ставці 18%. Військовий збір до 1 грудня цього року — за ставкою 1,5%, а з 1 грудня за ставкою 5%, бо такими є вимоги нового закону про підвищення податків ( ФОПи, які є роботодавцями, мають як податкові агенти сплачувати податки за своїх найманих працівників. Податок на доходи фізосіб (ПДФО) за них сплачують по ставці 18%. Військовий збір до 1 грудня цього року — за ставкою 1,5%, а з 1 грудня за ставкою 5%, бо такими є вимоги нового закону про підвищення податків ( 4015-IX ). ПДФО та ВЗ із зарплати утримуються, тобто вираховуються з неї.

Єдиний соціальний внесок ФОП-роботодавець має сплачувати разом із виплатою зарплати та він нараховується на неї, тобто сплачується коштом роботодавця.

Читайте також Як ФОПу перейти з однієї групи оподаткування на іншу

Ставка ЄСВ 22%, розмір має бути не нижче мінімального, тобто не менше 1760 грн на місяць, якщо для працівника це основне місце роботи. Якщо працівник є сумісником, тоді ФОП має сплачувати 22% від фактичного розміру зарплати. Якщо працівник є особою з інвалідністю, ставка ЄСВ до його зарплати становить 8,41%.

Це звичайні умови щодо розміру і нарахування. А от щодо звітності про сплату ПДФО та ЄСВ ФОПами за найманих працівників у 2025 році вони зміняться, бо, знову ж таки, це вимоги нового закону про підвищення податків. За 2024 рік треба прозвітувати за останній квартал — це єдина звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Подати її треба до 10 лютого 2025 року.

За січень 2025 року треба буде звітувати за новими правилами, щомісячно: протягом 20 днів які настають за останнім календарним днем звітного місяця. Тобто вперше місячну звітність треба буде подати до 20 лютого 2025 року. Нову форму має своїм наказом затвердити Міністерство фінансів.

Військовий збір для ФОПів за себе

Зараз за новим законом про підвищення податків є такі загальні умови:

ФОПи-загальники та незалежники мають сплачувати військовий збір за ставкою 5% з 1 січня 2025 року;

ФОПи І, ІІ груп на спрощенці сплачуватимуть ВЗ за ставкою 10% від мінімалки станом на 1 січня;

ФОПи ІІІ групи сплачуватимуть ВЗ за ставкою 1% від доходу.

Строк сплати ВЗ ФОПами за себе аналогічний єдиному податку — авансовим внеском. Для 1, 2, 4 груп — до 20 числа поточного місяця. Для 3 групи — щоквартально.

Е-резиденти ФОПи єдинники ІІІ групи не будуть сплачувати ВЗ. ФОПи на спрощенці будуть зобов’язані сплачувати збір з 1 січня 2025 року. Тож І, ІІ та ІV група вперше сплатять авансом разом із ЄП до 20 січня 2025 року. ІІІ група — до 20 травня 2025, тобто через 10 днів після завершення граничного строку квартального звіту. Діятимуть такі пільги зі сплати військового збору:

ФОПи І та ІІ груп на спрощенці не будуть сплачувати ВЗ, якщо їхня податкова адреса у зоні бойових дій чи на ТОТ (перелік територій в наказі Мінреінтеграції № 309). Період, за який можна не сплачувати: з першого числа місяця, в який почалися бойові дії або тимчасова окупація, до останнього числа місяця, у який визначать дату завершення бойових дій чи окупації. Якщо вони при цьому не сплачують і єдиний податок, то можуть не заповнювати декларацію за цей період;

ФОПи І та ІІ груп (друга група, якщо немає найманих працівників) зможуть не сплачувати збір протягом місяця на рік на період відпустик, в разі хвороби з лікарняним, який триває 30 днів і більше;

ФОПи ІІІ групи зможуть не сплачувати військовий збір за період, в якому не буде доходу;

мобілізовані ФОПи та незалежники не сплачуватимуть, не нараховуватимуть та не звітуватимуть щодо військового збору.

Немає пільг зі сплати ВЗ ФОПам, які є найманими працівниками, пенсіонерами, особами з інвалідністю, хоча для них є пільги щодо ЄСВ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.