Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів — Finance.ua

Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів
За 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.
Про це повідомляє Опендатабот.
«5483 документальні перевірки ФОПів провела вже Податкова цьогоріч. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч», — сказано в повідомленні.
Рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році. Тоді, у середньому, на місяць проводилось 2,6 тис. перевірок. До порівняння, цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць.
Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч. Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень — аж удвічі. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.
ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, співпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.
Нагадаємо, що цьогоріч Податкова запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок компаній та ФОПів. А вже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1 та 2 груп, тож перевірок може побільшати.
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