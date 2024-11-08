Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів — Finance.ua

Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів

За 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.

Про це повідомляє Опендатабот.

«5483 документальні перевірки ФОПів провела вже Податкова цьогоріч. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році. Тоді, у середньому, на місяць проводилось 2,6 тис. перевірок. До порівняння, цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць.

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Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч. Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень — аж удвічі. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

Інфографіка: Опендатабот

ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, співпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.

Нагадаємо, що цьогоріч Податкова запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок компаній та ФОПів. А вже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1 та 2 груп, тож перевірок може побільшати.

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