Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі — Finance.ua
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Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі

Фондовий ринок
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Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження коштів. Під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
Фонд гарантування нагадав українцям, як він гарантує права вкладників та захищає заощадження українців.
Його підтримка не обмежується лише фізичними особами — власники рахунків ФОП (фізичних осіб-підприємців) також мають право на гарантії та захист у випадку банкрутства банку.
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Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України.
  • На час дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення запроваджено 100% гарантію за банківськими вкладами, в тому числі банківськими рахунками фізичних осіб-підприємців, разом із прибутком від нарахованих процентів за депозитами.
  • Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.
Це означає, що у разі неплатоспроможності банку підприємець може розраховувати на відшкодування від Фонду в межах цієї суми, що є важливим захистом для малого бізнесу та забезпечує впевненість підприємців у збереженні своїх коштів.
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Поточний рахунок фізичної особи-підприємця — це його основний розрахунковий рахунок, на який надходять оплати від покупців, клієнтів та користувачів послуг. З цього ж рахунку здійснюються витрати, які стосуються підприємницької діяльності.
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Дохід від підприємницької діяльності варто отримувати лише на банківський рахунок фізичної особи-підприємця.
Особиста банківська картка, яка відкривається саме для потреб фізичної особи, не має бути пов’язана з діяльністю фізичної особи-підприємця.

Найбільш привабливі депозити листопада 2024 року

У разі визнання банку неплатоспроможним, Фонд автоматично розпочинає виплати, а підприємець може отримати компенсацію в одному з банків-агентів Фонду.

Довідка Finance.ua:

  • У вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці зберігали 1 трлн 326 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України.
  • У яких банках українці зберігають найбільше коштів:
  1. ПриватБанк — 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень;
  2. Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, 205,4 млрд гривень;
  3. Універсал банк — 8,8 млн вкладників, 98,2 млрд гривень;
  4. Райффайзен Банк — 3,4 млн вкладників, 76,4 млрд гривень;
  5. Укрсиббанк — 2,3 млн вкладників, 60,6 млрд гривень;
  • У які валюті тримають депозити:
  • у гривні: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень;
  • у валюті: 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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