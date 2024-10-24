Фонд гарантування вкладів виплатив 100 млрд грн гарантованого відшкодування з 2012 — Finance.ua
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Фонд гарантування вкладів виплатив 100 млрд грн гарантованого відшкодування з 2012

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів виплатив 100 млрд грн гарантованого відшкодування з 2012
Фонд гарантування вкладів виплатив 100 млрд грн гарантованого відшкодування з 2012
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 лютого 2012 року, дати набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», по 1 жовтня 2024 року виплатив вкладникам банків, переданих в управління Фонду, гарантоване відшкодування на загальну суму понад 100 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,7 млрд гривень.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів.
На 1 жовтня поточного року накопичено понад 39,3 млрд гривень.
У жовтні 2024 року Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 7,3 млн гривень гарантованого відшкодування.
Зокрема, вкладники АТ «Мегабанк» отримали 2,3 млн гривень, АТ «АКБ «Конкорд» — 1,6 млн гривень, АТ «МР Банк» — понад 1,0 млн гривень, а також більше 1,0 млн гривень відшкодували владникам АТ «Банк Форвард».
За матеріалами:
Finance.ua
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