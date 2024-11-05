Яким банкам українці довіряють свої гроші — Finance.ua

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Яким банкам українці довіряють свої гроші

Кредит&Депозит
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Яким банкам українці довіряють свої гроші
Яким банкам українці довіряють свої гроші
У вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці зберігали 1 трлн 326 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так, за данини НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

У яких банках українці зберігають найбільше коштів:

  1. ПриватБанк — 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень;
  2. Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, 205,4 млрд гривень;
  3. Універсал банк — 8,8 млн вкладників, 98,2 млрд гривень;
  4. Райффайзен Банк — 3,4 млн вкладників, 76,4 млрд гривень;
  5. Укрсиббанк — 2,3 млн вкладників, 60,6 млрд гривень;
  6. ПУМБ — 3,1 млн вкладників, 58,2 млрд гривень;
  7. Сенс Банк — 2,9 млн вкладників, 48,8 млрд гривень;
  8. Укрексімбанк — 0,5 млн вкладників, 40,6 млрд гривень;
  9. Укргазбанк — 1,5 млн вкладників, 35,0 млрд гривень;
  10. ОТП Банк — 1,0 млн вкладників, 34,0 млрд гривень.

У які валюті тримають депозити:

  • у гривні: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень;
  • у валюті: 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.
Нагадаємо, банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.
За даними Фонду гарантування, від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
Голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов прогнозує, що до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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