Яким банкам українці довіряють свої гроші — Finance.ua

Яким банкам українці довіряють свої гроші Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Яким банкам українці довіряють свої гроші

У вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці зберігали 1 трлн 326 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, за данини НБУ, станом на 1 жовтня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,2 млн вкладів громадян та ФОПів.

У яких банках українці зберігають найбільше коштів:

ПриватБанк — 24,1 млн вкладників, які зберігали 496,8 млрд гривень; Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, 205,4 млрд гривень; Універсал банк — 8,8 млн вкладників, 98,2 млрд гривень; Райффайзен Банк — 3,4 млн вкладників, 76,4 млрд гривень; Укрсиббанк — 2,3 млн вкладників, 60,6 млрд гривень; ПУМБ — 3,1 млн вкладників, 58,2 млрд гривень; Сенс Банк — 2,9 млн вкладників, 48,8 млрд гривень; Укрексімбанк — 0,5 млн вкладників, 40,6 млрд гривень; Укргазбанк — 1,5 млн вкладників, 35,0 млрд гривень; ОТП Банк — 1,0 млн вкладників, 34,0 млрд гривень.

У які валюті тримають депозити:

у гривні: 59,0 млн вкладів на 854 млрд гривень;

у валюті: 10,2 млн вкладів на суму 472 млрд гривень.

Нагадаємо, банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

За даними Фонду гарантування, від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов прогнозує , що до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

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