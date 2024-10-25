Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року — Finance.ua

Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року
Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:
- вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);
- вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).
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Розподіл вкладів за розмірами показує, що 48,24% суми вкладів припадає на депозити понад 600 тис. грн. Більшість вкладів (69,2%) є на умовах до запитання, тоді як строкові вклади займають 30,8%, з найбільшою часткою на період до трьох місяців.
Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:
|Розмір вкладу, грн
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн
|41,33
|0,002
|від 10 до 200 000 грн
|56,9
|29,83
|від 200 000 до 400 000 грн
|0,93
|13,36
|від 400 000 до 600 000 грн
|0,34
|8,57
|понад 600 000 грн
|0,5
|48,24
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн).
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
|Дата
|Частка вкладів до запитання, %
|Частка строкових вкладів, %
|у т.ч. зі строком повернення, %
|до 3 місяців
|від 3 до 6 місяців
|від 6 місяців до року
|більше року
|01.10.2024
|69,2
|30,8
|17,8
|7,2
|4,7
|1,1
Довідка Finance.ua:
- з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії;
- після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
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