Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року — Finance.ua

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Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року

Кредит&Депозит
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Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року
Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року
Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.
Графік: ФГВФО
Графік: ФГВФО
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:
  • вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);
  • вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

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Розподіл вкладів за розмірами показує, що 48,24% суми вкладів припадає на депозити понад 600 тис. грн. Більшість вкладів (69,2%) є на умовах до запитання, тоді як строкові вклади займають 30,8%, з найбільшою часткою на період до трьох місяців.
Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:
Розмір вкладу, грнВкладники, %Сума вкладів, %
до 10 грн41,330,002
від 10 до 200 000 грн56,929,83
від 200 000 до 400 000 грн0,9313,36
від 400 000 до 600 000 грн0,348,57
понад 600 000 грн0,548,24
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн).
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
ДатаЧастка вкладів до запитання, %Частка строкових вкладів, %у т.ч. зі строком повернення, %
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 місяців до рокубільше року
01.10.202469,230,817,87,24,71,1

Довідка Finance.ua:

  • з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії;
  • після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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