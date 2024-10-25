Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року — Finance.ua

Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Банківські вклади українців зросли на 91 млрд грн з початку року

Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)», — сказано в повідомленні.

Графік: ФГВФО

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:

вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);

вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

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Розподіл вкладів за розмірами показує, що 48,24% суми вкладів припадає на депозити понад 600 тис. грн. Більшість вкладів (69,2%) є на умовах до запитання, тоді як строкові вклади займають 30,8%, з найбільшою часткою на період до трьох місяців.

Розподіл вкладів фізичних осіб за розмірами:

Розмір вкладу, грн Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн 41,33 0,002 від 10 до 200 000 грн 56,9 29,83 від 200 000 до 400 000 грн 0,93 13,36 від 400 000 до 600 000 грн 0,34 8,57 понад 600 000 грн 0,5 48,24

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн).

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Дата Частка вкладів до запитання, % Частка строкових вкладів, % у т.ч. зі строком повернення, % до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 місяців до року більше року 01.10.2024 69,2 30,8 17,8 7,2 4,7 1,1

Довідка Finance.ua:

з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії;

після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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