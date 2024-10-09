Що буде зі ставками на депозити до кінця року — Finance.ua

Що буде зі ставками на депозити до кінця року Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Що буде зі ставками на депозити до кінця року

До кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

Як розповів голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов, водночас ставки за ультракороткими вкладами з терміном розміщення від 3 місяців до 6 місяців продовжать повільно знижуватися: не виключено, що наприкінці року середні ставки за такими вкладами скоротяться до 1−1,5% і складуть в середньому 8,5% річних.

Який депозит обрати

Щодо питання, який депозит обрати громадянинові, який хоче вберегти гроші від знецінення, банкір радить зважати насамперед на мету розміщення коштів (придбання товару, збереження коштів від інфляції, пасивна інвестиція тощо), на особисті плани, коли розміщувані кошти йому можуть знадобитися, також важливим є наявна сума, яку громадянин планує використати для такого інвестування.

За словами Мамедова, якщо громадянин невдовзі планує, наприклад, придбати автомобіль чи взяти іпотечний кредит, то логічним стане розміщення коштів на ультракоротких депозитах із терміном від 3 до 6 місяців.

«Такий вклад дасть змогу щонайменше „проіндексувати“ наявні кошти на рівень інфляції. Але у випадку, якщо громадянин планує не лише зберегти кошти, а й отримати пасивний прибуток, то найбільш зручним і вигідним для нього може бути відкриття вкладу на 1 рік за максимальними відсотковими ставками», — зауважив експерт.

За його прогнозом, для громадян, що планують розмістити кошти на депозит, пріоритетами стануть розмір отримуваного прибутку (відсоткова ставка) та можливість отримати додаткові «бонуси» (наприклад, при відкритті депозиту деякі банки пропонують додатковий 1% до наявних ставок), а також зручність при відкритті вкладу (можливість це зробити онлайн у банківському застосунку).

«Поєднання дохідності, зручності та терміну вкладу стають рушієм при ухваленні рішення про розміщення коштів у банку. Наразі ми очікуємо, що кількість депозитів продовжить зростати: у жовтні-грудні порівняно з третім кварталом кількість нових вкладників може збільшитися на 7−10%, переважна більшість яких припаде саме на гривневі вклади», — підсумував Мамедов.

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УНІАН За матеріалами:

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