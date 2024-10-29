Банки очікують зниження вартості депозитів — Finance.ua

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Банки очікують зниження вартості депозитів

Кредит&Депозит
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Банки очікують зниження вартості депозитів
Банки очікують зниження вартості депозитів
Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у ІV кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.
Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
Середня вартість фондування в цілому знижувалася п’ять кварталів поспіль. Однак частки респондентів, які повідомили про зниження вартості коштів бізнесу та населення, були дещо меншими за рекордні показники ІІ кварталу. Вартість оптових залучень, за оцінками банків, зменшувалася другий квартал поспіль.
У ІV кварталі банки очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.
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Ціна оптового фондування, за їхніми очікуваннями, майже не зміниться.
У липні — вересні частка фондування у валюті збільшилася в половини банків. Однак дві третини опитаних очікують зниження частки валютних зобов’язань у ІV кварталі.
У ІІІ кварталі строковість фондування не змінилася, перервавши тренд попередніх кварталів. За оцінками банків, строковість залучень дещо знизиться в наступні 12 місяців.
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У ІІІ кварталі близько 95% респондентів зазначили, що загальний обсяг банківського капіталу за останніх 12 місяців збільшився. У наступні 12 місяців дві третини опитаних очікують збереження цієї тенденції.
Банки очікують зниження вартості депозитів
Починаючи з ІІІ кварталу 2022 року респонденти називають прибутковість визначальним чинником, що зумовить збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому. Зараз окремі банки повідомили, що скорочення обсягу капіталу можливе внаслідок зміни регуляторних вимог, погіршення макроекономічних прогнозів чи зміни ризик-апетиту банку. У ІІI кварталі лише 14% фінустанов повідомили про наміри акціонерів збільшувати обсяг капіталу в наступні 12 місяців.
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Чотири квартали поспіль респонденти зауважували про несуттєве зменшення вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців. Банки очікують збереження цієї тенденції і в майбутньому.
Нагадаємо, до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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