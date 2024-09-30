В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки — Finance.ua

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки Сьогодні 16:45 — Кредит&Депозит

В НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки

В Національному банку України не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця поточного року. Більшість членів Комітету монетарної політики вважають, що ставка буде збережена на рівні 13%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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Зазначається, що під час дискусії Комітету з монетарної політики (КМП), 10 з 11 членів підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у вересні. Вони зазначили, що в умовах посилення цінового тиску та збереження значних ризиків для інфляційної динаміки таке рішення є зваженим, послідовним і передбачуваним.

«Облікова ставка на рівні 13% буде достатньою для збереження можливості населення захистити свої гривневі заощадження від інфляційного знецінення, що є важливим завданням НБУ відповідно до стратегічних документів. Це посилюватиме стійкість валютного ринку, дасть змогу і надалі контролювати очікування та сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому сповільненню до цілі 5%», — підкреслили в НБУ.

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Один учасник дискусії висловився за підвищення облікової ставки до 13,5%. На його думку, на тлі посилення інфляційного тиску та очікуваного розширення бюджетних стимулів НБУ має діяти рішучіше у формуванні належної жорсткості монетарних умов.

Він також зазначив, що помірне підвищення ставки не лише посилило б привабливість заощаджень у гривні, але й стало б однозначним сигналом для фінансових ринків щодо пріоритетності цілей НБУ в умовах посилення інфляційного тиску.

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Але, як наголошують у регуляторі, наразі члени КМП не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця 2024 року.

10 з 11 учасників дискусії очікують збереження ставки на рівні 13%.Натомість, на думку одного учасника дискусії, НБУ доведеться підвищити облікову ставку до 14% до кінця року, щоб обмежити ціновий тиск та зберегти керованість інфляційних очікувань.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку 19 вересня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку;

Національний банк не відкидає відновлення циклу зниження ключової ставки після отримання коштів від заморожених російських активів.



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