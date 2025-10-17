До програми «Бонус до депозиту» приєднався O. Bank
У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — O.Bank. Це повністю цифровий банк, що працює на базі ліцензії Ідея Банку.
Тепер ви можете розмістити гривневий депозит в O.Bank на 6, 9 або 12 місяців і гарантовано отримати бонус від Finance.ua — від 0,4% до 1% річних.
Нижче — актуальні ставки та бонуси станом на
15.10.25.
Бонус нараховується додатково до відсоткової ставки банку й виплачується в гривні за курсом НБУ станом на день, коли було оформлено депозит.
Як отримати бонус до депозиту
Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в O. Bank заповніть заявку на сайті. А після цього — підтвердьте розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.
Виплата бонусу до депозиту відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.
В акції беруть участь депозити
- Вклад «О.Депозит» з можливістю поповнення
- Валюта: гривня
- Строк: 6, 9, 12 місяців
- Оформлення тільки через застосунок O. Bank
- Мінімальна сума вкладу — від 100 000 грн
Зверніть увагу, що ви можете поповнювати «О.Депозит», відкритий в межах акції. Сума кожного поповнення від 100 000 грн:
- для вкладів на 6 міс. — 10 днів з моменту відкриття депозиту;
- для вкладів на 9 та 12 місяців — 30 днів з моменту відкриття.
💰 Оформити депозит в O. Bank
В акції не беруть участь депозити:
- З сумою вкладу менше ніж 100 000 гривень
- З терміном вкладу, відмінним від 6, 9, 12 місяців
- Відкриті до подання заявки на сайті Finance.ua
- Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади в банку впродовж останніх 30 днів до подання заявки на участь в акції
- Що не відповідають умовам акції
💡 Програма «Бонус до депозиту» дає змогу вкладникам збільшувати прибутковість своїх депозитів. Достатньо залишити заявку перед відкриттям вкладу й підтвердити розміщення коштів через спеціальну форму на сайті — і Finance.ua нарахує додатковий бонус до базової ставки банку. Користуйтесь цією можливістю та отримуйте більше вигоди.
