До програми «Бонус до депозиту» приєднався O. Bank

У програмі «Бонус до депозиту» з’явився новий учасник — O.Bank. Це повністю цифровий банк, що працює на базі ліцензії Ідея Банку.

Тепер ви можете розмістити гривневий депозит в O.Bank на 6, 9 або 12 місяців і гарантовано отримати бонус від Finance.ua — від 0,4% до 1% річних.

Нижче — актуальні ставки та бонуси станом на 15.10.25.

Бонус нараховується додатково до відсоткової ставки банку й виплачується в гривні за курсом НБУ станом на день, коли було оформлено депозит.

Як отримати бонус до депозиту

Щоб отримати бонус, перед відкриттям депозиту в O. Bank заповніть заявку на сайті . А після цього — підтвердьте розміщення вкладу за посиланням на нашому сайті.

Виплата бонусу до депозиту відбувається протягом 32 днів після підтвердження депозиту.

В акції беруть участь депозити

Вклад «О.Депозит» з можливістю поповнення

Валюта: гривня

Строк: 6, 9, 12 місяців

Оформлення тільки через застосунок O. Bank

Мінімальна сума вкладу — від 100 000 грн

Зверніть увагу, що ви можете поповнювати «О.Депозит», відкритий в межах акції. Сума кожного поповнення від 100 000 грн:

для вкладів на 6 міс. — 10 днів з моменту відкриття депозиту;

для вкладів на 9 та 12 місяців — 30 днів з моменту відкриття.

В акції не беруть участь депозити:

З сумою вкладу менше ніж 100 000 гривень

З терміном вкладу, відмінним від 6, 9, 12 місяців

Відкриті до подання заявки на сайті Finance.ua

Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади в банку впродовж останніх 30 днів до подання заявки на участь в акції

Що не відповідають умовам акції

💡 Програма «Бонус до депозиту» дає змогу вкладникам збільшувати прибутковість своїх депозитів. Достатньо залишити заявку перед відкриттям вкладу й підтвердити розміщення коштів через спеціальну форму на сайті — і Finance.ua нарахує додатковий бонус до базової ставки банку. Користуйтесь цією можливістю та отримуйте більше вигоди.

