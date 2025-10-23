Обсяг коштів клієнтів у банках зростає: рекордна кількість банків очікує, що приплив грошей тільки збільшуватиметься Сьогодні 12:05 — Кредит&Депозит

Обсяг коштів клієнтів у банках зростає: рекордна кількість банків очікує, що приплив грошей тільки збільшуватиметься

Банки в третьому кварталі зафіксували зростання обсягів та вартості залучених коштів клієнтів і очікують на їх подальший приплив за сталої вартості.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.

Банки очікують, що в четвертому кварталі приплив залучених коштів продовжиться, а їхня вартість залишиться стабільною. Частка зобов’язань в іноземній валюті скоротилася і, за прогнозами, зменшуватиметься далі. Строковість фондування зростала й, на думку банкірів, збільшуватиметься протягом наступного року. Загальний обсяг капіталу також зріс і, як очікується, продовжить зростати, тоді як його вартість у перспективі може знизитися.

Зростання залучень від населення та бізнесу

У липні-вересні банки зафіксували зростання зобов’язань у цілому. Більшість фінустанов повідомила про збільшення залучень від домогосподарств і корпорацій. Оптове фондування, зокрема облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій чи материнських банків, зростало другий квартал поспіль, переважно у великих банках.

Графік: НБУ

Банкіри зазначили, що на збільшення запозичень від населення найбільше вплинули зміни регуляторних вимог. Додатковими чинниками стали зростання вартості залучених коштів та прагнення банків посилити позиції на ринку. Водночас пропозиція коштів з боку роздрібних клієнтів дещо зменшилася, а висока вартість фондування стримувала активність бізнесу.

У IV кварталі рекордна кількість банків очікує подальший приплив коштів. За оцінками, зростатимуть залучення як від населення, так і від бізнесу, а також обсяги оптового фондування.

Графік: НБУ

За оцінками банків, середня вартість залучених коштів зростає, зокрема депозитів населення та бізнесу. Оптова вартість залишилася сталою. У четвертому кварталі більшість банків прогнозує стабільність вартості запозичень, хоча окремі великі фінустанови очікують її подорожчання для роздрібних клієнтів.

Частка фондування в іноземній валюті у ІІІ кварталі зменшилася, і тенденція, за прогнозами, збережеться. Строковість залучених коштів зростає другий квартал поспіль і, як очікується, продовжить зростати протягом наступних 12 місяців.

Капітал

Майже всі банки повідомили про збільшення обсягів капіталу за останній рік. Упродовж наступного періоду до вересня 2026 року фінустанови очікують збереження позитивного тренду.

Прибутковість, на думку банкірів, залишається ключовим чинником зростання капіталу. Водночас його обсяги можуть скоротитися через зміну регуляторних вимог, макроекономічних умов, ризик-апетиту або планів зростання банку.

Графік: НБУ

Близько 9% активів банківської системи належить установам, чиї акціонери планують збільшити капітал упродовж наступних 12 місяців.

Респонденти також повідомили про зростання вартості капіталу з жовтня 2024-го до вересня 2025 року, але більшість очікує, що у перспективі вона знизиться.

