0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки планують пом’якшити умови кредитування

Кредит&Депозит
52
Банки планують пом’якшити умови кредитування
Банки планують пом’якшити умови кредитування
Банки позитивно оцінюють перспективи кредитування та планують і далі розширювати портфелі позик.
Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал, проведеного Національним банком.

Попит на кредити для бізнесу та населення

За результатами опитування, банки очікують збільшення обсягів кредитування підприємств. Баланс відповідей щодо прогнозів на майбутнє став найвищим за весь період спостережень із 2015 року.
У третьому кварталі попит на корпоративні кредити дещо зріс, і фінансові установи прогнозують подальше підвищення інтересу бізнесу до всіх видів позик, окрім валютних.
Попит з боку населення на кредити продовжує зростати. Банки очікують, що ця тенденція збережеться і надалі.
На думку респондентів, боргове навантаження бізнесу залишається помірним, а рівень закредитованості домогосподарств — низьким.

Послаблення кредитних стандартів

У третьому кварталі кредитні стандарти для бізнесу пом’якшувалися, передусім у великих банках. Зміни стосувалися переважно довгострокових позик і кредитів великим підприємствам.
У наступному кварталі фінансові установи планують дещо послабити умови кредитування для малого та середнього бізнесу й короткострокових позик.
Стандарти для споживчих кредитів також стали м’якшими, тоді як умови іпотечного кредитування залишилися без змін. Банки очікують, що в майбутньому послаблення триватиме і в цих сегментах.
Читайте також
Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому збільшився, для кредитів домогосподарствам — підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.
Згідно з оцінками банків протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.
🔗 InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems