Банки планують пом’якшити умови кредитування

Банки позитивно оцінюють перспективи кредитування та планують і далі розширювати портфелі позик.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування за ІІІ квартал, проведеного Національним банком.

Попит на кредити для бізнесу та населення

За результатами опитування, банки очікують збільшення обсягів кредитування підприємств. Баланс відповідей щодо прогнозів на майбутнє став найвищим за весь період спостережень із 2015 року.

У третьому кварталі попит на корпоративні кредити дещо зріс, і фінансові установи прогнозують подальше підвищення інтересу бізнесу до всіх видів позик, окрім валютних.

Попит з боку населення на кредити продовжує зростати. Банки очікують, що ця тенденція збережеться і надалі.

На думку респондентів, боргове навантаження бізнесу залишається помірним, а рівень закредитованості домогосподарств — низьким.

Послаблення кредитних стандартів

У третьому кварталі кредитні стандарти для бізнесу пом’якшувалися, передусім у великих банках. Зміни стосувалися переважно довгострокових позик і кредитів великим підприємствам.

У наступному кварталі фінансові установи планують дещо послабити умови кредитування для малого та середнього бізнесу й короткострокових позик.

Стандарти для споживчих кредитів також стали м’якшими, тоді як умови іпотечного кредитування залишилися без змін. Банки очікують, що в майбутньому послаблення триватиме і в цих сегментах.

Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому збільшився, для кредитів домогосподарствам — підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.

Згідно з оцінками банків протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику. У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.

