Кредит&Депозит
24
Банки підвищили ліміти мікрокредитів для ФОПів (сума)
Банки збільшили максимальні суми мікрокредитів для фізичних осіб — підприємців до 5 млн грн, хоча типовим залишається беззаставне кредитування навіть до 1 млн грн.
Про це йшлося під час круглого столу «Мікрокредитування малого бізнесу та ФОПів: ризики та можливості», проведеного «Фінансовим клубом».
«Мікрокредитування — це надання невеликих позик: від 1 млн грн до 3 млн грн, а деякі банки вже підняли „чеки“ підприємцям і малим компаніям до 5 млн грн», — повідомив директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.
За його словами, кредити надаються за скоринговою моделлю та без застави. «Основні гравці — державні банки, небанківські фінансові установи, а також програми підтримки від держави та міжнародних організацій, таких як ЄБРР», — додав він.
Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян зазначив, що в його установі мікрокредитування бізнесу — це суми від 500 тис. грн до 2,5 млн грн. «Це переважно ФОПи, але можуть бути й невеликі підприємства, яким надаються кредити на обігові кошти або придбання обладнання», — сказав він.
Як приклад, він навів фінансування купівлі спеціального принтера для друку на футболках або зварювального обладнання для виготовлення металевих виробів у гаражі. «Ми більше схиляємося до підтримки сімейного бізнесу. А якщо компанія об’єднує групу ФОПів, ми сприймаємо це як ухилення від оподаткування і намагаємося з такими клієнтами не працювати, натомість підтримуємо реальний сектор економіки», — додав Місак Арзуманян.
«Розширення лімітів стало можливим завдяки спрощенню скорингових процедур і активній участі банків у державних програмах підтримки бізнесу. «Державна програма «5−7-9%» також передбачає кредитування до 3 млн грн на умовах бланкового фінансування. І працює у зв’язці з програмою «єРобота» та іншими грантовими ініціативами», — зазначив голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
ФОПГроші
