Банки підвищили ліміти мікрокредитів для ФОПів (сума) Сьогодні 08:33 — Кредит&Депозит

Банки підвищили ліміти мікрокредитів для ФОПів (сума)

Банки збільшили максимальні суми мікрокредитів для фізичних осіб — підприємців до 5 млн грн, хоча типовим залишається беззаставне кредитування навіть до 1 млн грн.

«Мікрокредитування — це надання невеликих позик: від 1 млн грн до 3 млн грн, а деякі банки вже підняли „чеки“ підприємцям і малим компаніям до 5 млн грн», — повідомив директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

За його словами, кредити надаються за скоринговою моделлю та без застави. «Основні гравці — державні банки, небанківські фінансові установи, а також програми підтримки від держави та міжнародних організацій, таких як ЄБРР», — додав він.

Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян зазначив, що в його установі мікрокредитування бізнесу — це суми від 500 тис. грн до 2,5 млн грн. «Це переважно ФОПи, але можуть бути й невеликі підприємства, яким надаються кредити на обігові кошти або придбання обладнання», — сказав він.

Як приклад, він навів фінансування купівлі спеціального принтера для друку на футболках або зварювального обладнання для виготовлення металевих виробів у гаражі. «Ми більше схиляємося до підтримки сімейного бізнесу. А якщо компанія об’єднує групу ФОПів, ми сприймаємо це як ухилення від оподаткування і намагаємося з такими клієнтами не працювати, натомість підтримуємо реальний сектор економіки», — додав Місак Арзуманян.

«Розширення лімітів стало можливим завдяки спрощенню скорингових процедур і активній участі банків у державних програмах підтримки бізнесу. «Державна програма «5−7-9%» також передбачає кредитування до 3 млн грн на умовах бланкового фінансування. І працює у зв’язці з програмою «єРобота» та іншими грантовими ініціативами», — зазначив голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.