Скільки дефолтів закладається у вартість мікрокредитів

Банки стикаються з високим рівнем неповернень за мікрокредитами — від 15% до 30%, що безпосередньо впливає на вартість фінансування для підприємців.
Про це повідомили банкіри під час круглого столу «Мікрокредитування малого бізнесу та ФОПів: ризики та можливості», організованого «Фінансовим клубом».
«Рівень дефолтності в цьому сегменті досить високий — у середньому 15−30%. Банки змушені закладати цей ризик у ціну фінансування, і це значно дорожче, ніж кредити юридичним особам на стандартних умовах», — розповів директор департаменту корпоративних продажів ТАСкомбанку Олег Федоренко.
Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян підкреслив, що мікрокредитування завжди супроводжується підвищеним ризиком. «Мікрокредитування — це маленький клієнт і невеликий займ, але більший ризик. Уміння працювати з цим ризиком — окрема наука у світі кредитування. З більшими корпоративними клієнтами простіше: є завод чи виробництво, є застава. А з маленькими — більше суєти й проблем», — розповів Місак Арзуманян.
Олег Федоренко пояснив, що однією з ключових проблем є непрозора звітність малого бізнесу. Тому через високі ризики ставки за мікрокредитами залишаються підвищеними.
«Якщо це реальний бізнес, але він увесь у готівці, то його неможливо проаналізувати, і такий клієнт навряд чи отримає банківський кредит. Єдине, що він може зробити, — це взяти дорогий споживчий кредит як фізична особа й використати його для бізнесу. Що вони часто й роблять. Або звернутися до небанківської фінансової установи, але там фінансування буде суттєво дорожчим», — зазначив Олег Федоренко.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
