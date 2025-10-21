0 800 307 555
Чому польські банки є найвразливішою мішенню для хакерів в ЄС

Кредит&Депозит
28
Як повідомляє Польська асоціація банків, польські банки та їхні клієнти є найбільш вразливими до кібератак по всьому Європейському Союзу.
Про це пише inpoland.net.pl.
Польські банки та їхні клієнти, стикаються з серйозною загрозою з боку кіберзлочинців.
Польська банківська асоціація (ZBP) попереджає, що польські фінансові установи є найбільш вразливими до кібератак серед усіх країн Європейського Союзу.
Що каже аналіз

Згідно з аналізом, проведеним ZBP, хакери раніше зосереджувалися на інституціях та підприємствах, а зараз переключили свою увагу на рахунки фізичних осіб. Дані асоціації свідчать про те, що близько 90% клієнтів бояться крадіжки даних.
Президент Польської банківської асоціації Тадеуш Бялек закликає до зміни звичок. Він зазначив, що пересічний поляк досі рідко перевіряє особи людей, які видають себе за банківських працівників по телефону. Цим часто користуються шахраї.
Він повідомив, якщо у вас є сумніви щодо того, чи справді телефонує співробітник банку, слід покласти слухавку та зателефонувати на номер гарячої лінії, вказаний на вебсайті банку.
Раніше писали, що Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство.
Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства з трьох до 10 років передбачено проектом змін до Закону про польське громадянство, поданим до Сейму президентом Каролем Навроцьким.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Підпишіться на нас
