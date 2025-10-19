Як українцям користуватися банківськими картками в Польщі та Україні одночасно Сьогодні 14:17 — Фінтех і Картки

Як українцям користуватися банківськими картками в Польщі та Україні одночасно

Українці, які живуть та працюють у Польщі, відкривають місцеві банківські рахунки для зарплати, оплати рахунків та переказів. Водночас вони продовжують користуватися рахунками в українських банках, що дозволено українським та польським законодавством.

Видання inpoland розповідає про важливі нюанси щодо податкових та валютних правил.

Як відкрити банківський рахунок у Польщі

Згідно з польським законодавством, іноземці можуть відкрити банківський рахунок, надавши паспорт та підтвердження місця проживання (zameldowanie) або адресу тимчасового перебування.

Як зазначили в Narodowy Bank Polski, наявність рахунків в інших країнах не обмежується, але доходи, отримані на іноземний рахунок, потрібно декларувати, якщо особа є податковим резидентом Польщі.

Українські правила для іноземних рахунків

У Національному банку України повідомляють, українці можуть відкривати та користуватися картками за кордоном.

Водночас податкові резиденти України зобов’язані декларувати доходи, отримані за кордоном, та дотримуватися правил валютного законодавства при переказах між українськими та іноземними банками.

Важливо нагадати, що обидві країни є учасниками міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), тому податкові органи України та Польщі можуть отримувати дані про рахунки своїх резидентів за кордоном.

