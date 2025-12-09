Голова JPMorgan повідомив про вигоду від інвестицій у ШІ Сьогодні 20:34 — Фінтех і Картки

Голова JPMorgan повідомив про вигоду від інвестицій у ШІ

Штучний інтелект (ШІ) і блокчейн стають ключовими елементами економічної трансформації, а фінансова індустрія проходить через найбільше технологічне оновлення за десятиліття.

Про це заявив голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю Fox Business

Крім того, очільник банку зазначив, що JPMorgan Chase щороку інвестує $18 млрд у технології, з яких половина — на розвиток нових систем, безпеки, хмарних рішень та оптимізації машинного навчання.

За його словами, банк уже отримує «принаймні $2,5 млрд вигоди» завдяки підвищенню швидкості процесів, зниженню шахрайства та оптимізації витрат.

ШІ-інфраструктура з’їдає рекордні капіталовкладення — від дата-центрів до напівпровідників. Даймон порівняв це з раннім інтернетом, зауваживши, що будуть і переможці, і провальні проєкти.

Він наголосив, що штучний інтелект стане потужним драйвером економічної ефективності.

