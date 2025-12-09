Голова JPMorgan повідомив про вигоду від інвестицій у ШІ
Штучний інтелект (ШІ) і блокчейн стають ключовими елементами економічної трансформації, а фінансова індустрія проходить через найбільше технологічне оновлення за десятиліття.
Про це заявив голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю Fox Business.
Крім того, очільник банку зазначив, що JPMorgan Chase щороку інвестує $18 млрд у технології, з яких половина — на розвиток нових систем, безпеки, хмарних рішень та оптимізації машинного навчання.
За його словами, банк уже отримує «принаймні $2,5 млрд вигоди» завдяки підвищенню швидкості процесів, зниженню шахрайства та оптимізації витрат.
ШІ-інфраструктура з’їдає рекордні капіталовкладення — від дата-центрів до напівпровідників. Даймон порівняв це з раннім інтернетом, зауваживши, що будуть і переможці, і провальні проєкти.
Він наголосив, що штучний інтелект стане потужним драйвером економічної ефективності.
Поділитися новиною
Також за темою
Голова JPMorgan повідомив про вигоду від інвестицій у ШІ
monobank запустив «Базар» у застосунку
Alliance bank оновив реферальну програму: до 3 000 грн щомісяця за запрошення друзів до застосунку Alliance
НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів
Українці отримують все менше грошей із-за кордону
Що робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку