Голова JPMorgan повідомив про вигоду від інвестицій у ШІ

Фінтех і Картки
21
Штучний інтелект (ШІ) і блокчейн стають ключовими елементами економічної трансформації, а фінансова індустрія проходить через найбільше технологічне оновлення за десятиліття.
Про це заявив голова JPMorgan Chase Джеймі Даймон в інтерв’ю Fox Business.
Крім того, очільник банку зазначив, що JPMorgan Chase щороку інвестує $18 млрд у технології, з яких половина — на розвиток нових систем, безпеки, хмарних рішень та оптимізації машинного навчання.
За його словами, банк уже отримує «принаймні $2,5 млрд вигоди» завдяки підвищенню швидкості процесів, зниженню шахрайства та оптимізації витрат.
ШІ-інфраструктура з’їдає рекордні капіталовкладення — від дата-центрів до напівпровідників. Даймон порівняв це з раннім інтернетом, зауваживши, що будуть і переможці, і провальні проєкти.
Він наголосив, що штучний інтелект стане потужним драйвером економічної ефективності.
За матеріалами:
incrypted
