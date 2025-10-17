Міжнародний захист в Польщі: скільком українцям відмовили у 2025 році Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Міжнародний захист в Польщі: скільком українцям відмовили у 2025 році

В 2025 році майже 11 200 іноземців подали заяви про міжнародний захист у Польщі. Це приблизно на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшою групою іноземців і надалі залишаються громадяни України.

Міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту) надається іноземцю, якщо в країні походження йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я.

З 27 березня 2025 року діє тимчасове обмеження на право подання заяв про міжнародний захист на державному кордоні з Білоруссю. В результаті цього значно зменшилася кількість заяв від іноземців, які подають заяви до пунктів Прикордонної служби, розташованих поблизу польсько-білоруського кордону. Однак зросла кількість заявників з України.

Станом на кінець вересня 2025 року найбільшу кількість заяв на отримання статусу біженця в Польщі подали громадяни:

України — 6,2 тис. осіб

білорусі — 2,3 тис. осіб

росії — 0,5 тис. осіб

Афганістану — 0,2 тис. осіб

Таджикистану — 0,2 тис. осіб

Протягом перших трьох кварталів 2025 року Управління у справах іноземців видало рішення для 7600 осіб.

Позитивні рішення отримали 3100 іноземців. Найбільше у цій групі українців — 1,5 тис. осіб, білорусів — 1,3 тис. осіб, росіян — 70 осіб. Натомість відмови отримали 2200 іноземців.

Найбільше негативних рішень видано громадянам України — 1,4 тис осіб, Росії — 300 осіб, Білорусі — 100 осіб.

Як повідомили в Управлінні у справах іноземців, 2300 проваджень було припинено. Це стосувалося, головним чином, громадян України — 700 осіб, Ефіопії — 200 осіб, Білорусі -100 осіб. Справи було припинено головним чином через виїзд іноземція з Польщі до винесеня рішення по суті.

Раніше Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство.

Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства з трьох до 10 років передбачено проектом змін до Закону про польське громадянство.

Нагадаємо, що Польська прикордонна служба анонсувала масштабне розширення системи електронного моніторингу на українському напрямку. Сучасний бар’єр побудують у двох прикордонних воєводствах — Люблінському та Підкарпатському. Загальна протяжність системи становитиме 535 км. У межах проєкту вже:

встановили близько 300 стовпів з камерами,

змонтували 400 тепловізійних та денно-нічних камер,

облаштували телекомунікаційний контейнер,

відкрили Центр спостереження в штаб-квартирі прикордонників у Перемишлі.

Наразі електронне спостереження вже працює на окремих ділянках у Ярославському та Перемишльському повітах.

А з 12 жовтня почала діяти система EES (Entry/Exit System), що фіксуватиме дані іноземців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.

Ми підготували посібник для 1 поїздки, який дивіться за посиланням.

