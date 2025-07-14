Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться — Finance.ua
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Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться

Світ
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Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться
Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться
Польські аеропорти завершили усі технічні приготування до запуску Європейської системи в’їзду/виїзду (EES), яку ЄС впроваджує для автоматизації прикордонного контролю. Країна входить до переліку перших членів Євросоюзу, які повністю готові до впровадження системи — залишилось дочекатися готовності інших країн Шенгенської зони.
Про це пише inpoland.

Що таке EES, і чому це важливо

Система EES (Entry/Exit System) фіксуватиме дані іноземців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.
Нова система вводиться, для того, щоб:
  • посилити безпеку країн-членів ЄС,
  • скоротити час на перевірку документів,
  • унеможливити шахрайство з особистими даними,
  • пришвидшити та спростити контроль на кордоні.
Планувалося, що система запрацює ще у листопаді 2024 року, однак запуск відтермінували через технічну неготовність інших країн. Очікується, що повноцінний запуск відбудеться вже у жовтні 2025 року.

Нові електронні бар’єри на кордоні з Україною

Польська прикордонна служба анонсувала масштабне розширення системи електронного моніторингу на українському напрямку. Сучасний бар’єр побудують у двох прикордонних воєводствах — Люблінському та Підкарпатському.
Загальна протяжність системи становитиме 535 км. У межах проєкту вже:
  • встановили близько 300 стовпів з камерами,
  • змонтували 400 тепловізійних та денно-нічних камер,
  • облаштували телекомунікаційний контейнер,
  • відкрили Центр спостереження в штаб-квартирі прикордонників у Перемишлі.
Наразі електронне спостереження вже працює на окремих ділянках у Ярославському та Перемишльському повітах.

Тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

З 7 липня 2025 року Польща ввела тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з:
  • Німеччиною — у 52 пунктах,
  • Литвою — у 13 пунктах.
Причина — необхідність боротьби з нелегальною міграцією. Перевірки наразі заплановані до 5 серпня, проте, як заявляють прикордонники, терміни можуть бути подовжені.
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Як виглядає контроль на практиці:

  • шлагбауми та огорожі встановлювати не будуть;
  • перевірки — вибіркові, з фокусом на мікроавтобуси та автомобілі з тонованими вікнами;
  • під час зупинки прикордонники перевіряють документи водія і пасажирів, а також можуть оглянути багажник.

Важливо для мандрівників

  • Штраф за перетин кордону в недозволеному місці — 500 злотих.
  • Перетин кордону з порушенням чинних норм — може каратись до 3 років позбавлення волі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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