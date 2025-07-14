Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться — Finance.ua

Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться
Польські аеропорти завершили усі технічні приготування до запуску Європейської системи в’їзду/виїзду (EES), яку ЄС впроваджує для автоматизації прикордонного контролю. Країна входить до переліку перших членів Євросоюзу, які повністю готові до впровадження системи — залишилось дочекатися готовності інших країн Шенгенської зони.
Про це пише inpoland.
Що таке EES, і чому це важливо
Система EES (Entry/Exit System) фіксуватиме дані іноземців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.
Нова система вводиться, для того, щоб:
- посилити безпеку країн-членів ЄС,
- скоротити час на перевірку документів,
- унеможливити шахрайство з особистими даними,
- пришвидшити та спростити контроль на кордоні.
Планувалося, що система запрацює ще у листопаді 2024 року, однак запуск відтермінували через технічну неготовність інших країн. Очікується, що повноцінний запуск відбудеться вже у жовтні 2025 року.
Нові електронні бар’єри на кордоні з Україною
Польська прикордонна служба анонсувала масштабне розширення системи електронного моніторингу на українському напрямку. Сучасний бар’єр побудують у двох прикордонних воєводствах — Люблінському та Підкарпатському.
Загальна протяжність системи становитиме 535 км. У межах проєкту вже:
- встановили близько 300 стовпів з камерами,
- змонтували 400 тепловізійних та денно-нічних камер,
- облаштували телекомунікаційний контейнер,
- відкрили Центр спостереження в штаб-квартирі прикордонників у Перемишлі.
Наразі електронне спостереження вже працює на окремих ділянках у Ярославському та Перемишльському повітах.
Тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою
З 7 липня 2025 року Польща ввела тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з:
- Німеччиною — у 52 пунктах,
- Литвою — у 13 пунктах.
Причина — необхідність боротьби з нелегальною міграцією. Перевірки наразі заплановані до 5 серпня, проте, як заявляють прикордонники, терміни можуть бути подовжені.
Як виглядає контроль на практиці:
- шлагбауми та огорожі встановлювати не будуть;
- перевірки — вибіркові, з фокусом на мікроавтобуси та автомобілі з тонованими вікнами;
- під час зупинки прикордонники перевіряють документи водія і пасажирів, а також можуть оглянути багажник.
Важливо для мандрівників
- Штраф за перетин кордону в недозволеному місці — 500 злотих.
- Перетин кордону з порушенням чинних норм — може каратись до 3 років позбавлення волі.
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