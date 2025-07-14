Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться — Finance.ua

Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться Сьогодні 10:37 — Світ

Польща впровадить нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться

Польські аеропорти завершили усі технічні приготування до запуску Європейської системи в’їзду/виїзду (EES), яку ЄС впроваджує для автоматизації прикордонного контролю. Країна входить до переліку перших членів Євросоюзу, які повністю готові до впровадження системи — залишилось дочекатися готовності інших країн Шенгенської зони.

Про це пише inpoland

Що таке EES, і чому це важливо

Система EES (Entry/Exit System) фіксуватиме дані іноземців, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони.

Нова система вводиться, для того, щоб:

посилити безпеку країн-членів ЄС,

скоротити час на перевірку документів,

унеможливити шахрайство з особистими даними,

пришвидшити та спростити контроль на кордоні.

Планувалося, що система запрацює ще у листопаді 2024 року, однак запуск відтермінували через технічну неготовність інших країн. Очікується, що повноцінний запуск відбудеться вже у жовтні 2025 року.

Нові електронні бар’єри на кордоні з Україною

Польська прикордонна служба анонсувала масштабне розширення системи електронного моніторингу на українському напрямку. Сучасний бар’єр побудують у двох прикордонних воєводствах — Люблінському та Підкарпатському.

Загальна протяжність системи становитиме 535 км. У межах проєкту вже:

встановили близько 300 стовпів з камерами,

змонтували 400 тепловізійних та денно-нічних камер,

облаштували телекомунікаційний контейнер,

відкрили Центр спостереження в штаб-квартирі прикордонників у Перемишлі.

Наразі електронне спостереження вже працює на окремих ділянках у Ярославському та Перемишльському повітах.

Тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

З 7 липня 2025 року Польща ввела тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з:

Німеччиною — у 52 пунктах,

Литвою — у 13 пунктах.

Причина — необхідність боротьби з нелегальною міграцією. Перевірки наразі заплановані до 5 серпня, проте, як заявляють прикордонники, терміни можуть бути подовжені.

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Як виглядає контроль на практиці:

шлагбауми та огорожі встановлювати не будуть;

перевірки — вибіркові, з фокусом на мікроавтобуси та автомобілі з тонованими вікнами;

під час зупинки прикордонники перевіряють документи водія і пасажирів, а також можуть оглянути багажник.

Важливо для мандрівників

Штраф за перетин кордону в недозволеному місці — 500 злотих.

Перетин кордону з порушенням чинних норм — може каратись до 3 років позбавлення волі.

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