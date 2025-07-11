У Німеччині зменшать виплати деяким біженцям з України — Finance.ua

У Німеччині зменшать виплати деяким біженцям з України Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

У Німеччині зменшать виплати деяким біженцям з України

Українцям, які звернулись у Німеччині за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

Про це пише DW.

Утім, для втілення цих планів треба ухвалити зміни до цілої низки законів про соціальний захист і статус біженців, а також численних підзаконних актів, які ще треба узгодити на різних рівнях — від федерального до земельного і комунального.

Коли набудуть чинності відповідні зміни, у Федеральному міністерстві праці і соціальних питань Німеччини не прогнозують.

«Міністерство веде підготовку до законодавчого процесу. Мета — якнайшвидше схвалити зміни на засіданні Кабінету міністрів», — розповіли у відомстві.

Оскільки проєкти відповідних змін до законів ще навіть не надходили на розгляд Бундестагу, законодавчий процес, імовірно, триватиме ще не один місяць.

Речник міністерства нагадав, що уряд не відмовляється від планів розділити українських біженців на дві групи. Ті, хто був у Німеччині до 1 квітня 2025 року, отримуватимуть повний соціальний захист, а ті, хто прибув після — меншу суму, яку отримують і біженці з інших країн.

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Міністерство праці і соціальних питань намагається знайти законодавче рішення, яке матиме мінімальне адміністративне навантаження на відомства соціального захисту. Річ у тім, що соціальні виплати для безробітних, які отримували українські біженці, покриваються з цілої низки фондів, зокрема за рахунок дотації з федерального бюджету. Натомість утримання біженців за звичайною процедурою, на яку переводять новоприбулих українців, лягає на плечі місцевих бюджетів.

Ще більше місцеві громади в Німеччині побоюються бюрократичного хаосу. «Реалізація „заднім числом“ потребує значних процедурних змін і доопрацювань у взаємодії „Джобцентрів“ (відомств із питань працевлаштування) і відділів соціального захисту при місцевих громадах, що різко збільшить адміністративне навантаження», — зазначили в Німецькому союзі міст і громад.

Крім виплат і оформлення документів, на місцеві громади також буде покладено відповідальність за розміщення біженців у притулках і соціальних помешканнях, тоді як раніше українці мали можливість орендувати житло на свій розсуд, якщо вдавалося знайти вільні квартири, які за ціною вкладаються у соціальний бюджет. Ще один тягар на плечі громад — медичне забезпечення. Адже новоприбулі українські біженці втратять медичне страхування, яке українцям дотепер надавали нарівні з німцями.

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Однак чи не найбільше побоювання громад — скарги і позови від незадоволених втратою виплат українських біженців.

Натомість експерт з питань соціального захисту юридичної компанії Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц (Thomas Franz) заспокоїв: повертати «зайві» виплати, отримані після 1 квітня, українським біженцям, скоріше за все, не доведеться.

Найбільший потенціал юридичних суперечок адвокат вбачає у питаннях, пов’язаних з орендою житла. Це стосуватиметься біженців з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року й орендували житло до моменту ухвалення законодавчих змін, якими, як очікується, буде обмежено право українських біженців самостійно обирати місце проживання і скорочено дотацію на житло.

«Залежно від того, що саме буде прописано у законі, через три місяці, коли спливуть стандартні терміни розірвання договору оренди, може постати питання, що людей виселятимуть на вулицю або у притулок для біженців. Але коли йдеться про сім’ї з дітьми, то таке виселення суперечило би принципу захисту добробуту дитини», — пояснює адвокат.

Deutsche Welle За матеріалами:

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